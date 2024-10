Epp Mäe koolitab järelkasvu: läbi selle ei unusta ka ise ära, mis mati peal teha tuleb

Maadleja Epp Mäe on suvisest põlvelõikusest hästi taastunud. Matitrenne ta veel teha ei saa, sestap kasutab vahepealset aega järelkasvu koolitamiseks. Suured otsused tuleviku koha pealt on aga endiselt lahtised.

Juunikuus põlvelõikusel käinud Epp Mäe on viimastel nädalatel sage külaline olnud nii tüdrukute kui ka poiste maadlustrennides. Koos kunagise treeningkaaslase, Soome endise tippmaadleja Petra Olliga on üle Eesti käidud maadlustarkust jagamas. Lõikusest hästi taastunud põlv lubab seda teha.

"Ega ma ei ole enne pidanud sellisel kujul arstide abil midagi parandama. Minu jaoks oli see uus ja selle esmase kogemuse põhjal julgen öelda, et tegelikult on läinud üpriski hästi kogu see taastumise periood, et ei ole suuremaid tagasilööke minu arvates olnud," avaldas Mäe.

"Koormuseid olen saanud järk-järgult tõsta, vastavalt sellele, kuidas paranemine on läinud. Mati peal käimiseks mul otseselt luba ei ole. Ma täna kasutangi seda võimalust ära, et ma käin mati peal teisi õpetamas ja läbi selle ei unusta ka ise ära, mis mati peal teha tuleb."

Novembri keskel toimub uus uuring, et näha, kuidas sidemed on paranenud, tõenäoliselt jääb tõsisemate maadlustreeningutega alustamine jaanuari algusse. Kui palju on Mäe mõelnud päris tippsporti naasmisele?

"Kindlasti olen selle peale mõelnud. Ma võib-olla ei kiirusta selliseid pikemaid plaane tegema, lihtsalt sellepärast, et lõpuks mängib see, kuidas ma selle põlvega tagasi sporti tulen, kas ma suudan sinna tippu tagasi murda – kahekümnendatel kohtadel maadlemine, see ei motiveeri mind," ütles kaheksakordne tiitlivõistluste medalist.

Pariisi olümpial jäi Mäel käimata, teleri vahendusel nähtu on näidanud, et maadluses on aset leidnud põlvkonnavahetus.

"Kui võtta viimane olümpia, siis ma ütlen, et on natukene sellist generatsioonide vahetust tekkinud. Vanemad sportlased ei ole nii palju löögile pääsenud ja on tulnud uued nimed, kes ka saavutasid tõesti tulemusi olümpial, et selline päris jõuline noorte pealetulemine on olnud."