Mehhiko GP kvalifikatsioonis oli kiireim Carlos Sainz

Sainz sõitis kvalifikatsioonis välja kiireima ringiaja 1.15,946, aga ka tema paremuselt teine aeg hispaanlasele parima stardipositsiooni toonud. Sainzile järgnevad tiitlipretendendid Max Verstappen (Red Bull) ja Lando Norris (McLaren). Verstappen jäi Sainzile alla 0,225 sekundiga ja Norris 0,314 sekundiga.

"Tihti on Mehhikos tunne, et siin pole võimalik normaalset ringiaega saada, aga ausalt öeldes sõitsin nüüd kvalifikatsiooni viimases osas kaks ringi, mis olid peaaegu identsed, praktiliselt täiuslikud. Loodan samas hoos jätkata ja esimesena esimesse kurvi jõuda," kommenteeris Sainz, kellele see on karjääris kuues kord alustada põhisõitu parimalt stardipositsioonilt.

Neljanda aja sõitis välja eelmise etapi USA-s võitnud Charles Leclerc (Ferrari), viies oli George Russell (Mercedes) ja kuues Lewis Hamilton (Mercedes). Esikümnesse mahtusid veel Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams) ja Nico Hülkenberg (Haas).

Pühapäeval enda karjääri 400. MM-etappi alustav Fernando Alonso (Aston Martin), kes oli nädala keskel haige, stardib alles 13. positsioonilt. Kodupubliku ees võistlev Sergio Perez (Red Bull) piirdus kvalifikatsioonis 18. kohaga.

MM-sarja üldarvestuses juhib Verstappen 354 punktiga, Norris on 297 punktiga teine ja Leclerc 275 punktiga kolmas. Mehhiko GP algab Eesti aja järgi kell 22.