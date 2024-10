Mistra tagas koondise raudvara lahkumisetenduses eurosarjas edasipääsu

Avamängu võõrsil nelja väravaga 30:34 kaotanud Mistra alustas korduskohtumist Andris Celminši nelja värava toel tempokalt ning võttis seitsmendaks minutiks 7:4 edu. Põhikooseisus kaitsesse rügama saadetud Johannsoni abil hoidsid Mistra mehed vastased esimese 22 minuti jooksul vaid viie tabamuse peal, skoorides ise samal ajal 15 korda. Rünnakul raskustes olnud leedukad vahetasid taktikat, mängisid ülekaalu ning vähendasid poolajaks kaotusseisu 9:17 peale.

Šviesa õnnestus rünnakul ülekaalu mängides teise poolaja esimesel poolel hästi, kuid ka eestlased suutsid pidevalt väravatega vastata ning 43. minutil tõi Vahur Oolupi tabamus tabloole numbrid 24:17. Vastased pääsesid küll korraks ka viie värava kaugusele, kuid viimaste minutite heitluses pidasid Mistra närvid paremini ning mäng võideti 31:25.

"Täna saime kaitse paremini pidama kui esimeses kohtumises," alustas Celminš kahe erineva mängu analüüsi. "Johhist (Martin Johannson – toim) oli täna kõvasti kasu ning kahju on, et see oli tema viimane matš meie eest. Ise suutsin eelmise nädala kehva esituse parandada."

Võiduga pääses Mistra koondtulemusega 61:59 eurosarja kolmandasse ringi, mille kohtumised peetakse novembri lõpus. Mistra resultatiivseimad olid Serhii Orlovskiy ja Celminš vastavalt 11 ja kaheksa tabamusega. Šviesa eest sai Skirmantas Pleta kirja üheksa väravat.

"Oli üks vinge käsipallipäev," sõnas päevakangelane Johannson. "Tänan Aleksander Keskülat, Jüri Leppa, Priit Tamme ning kogu Mistra organisatsiooni, et nad sellise asja korraldasid. Olen väga liigutatud ning, mis kõige tähtsam, suurem eesmärk, et Eesti meeskond eurosarja järgmisesse ringi pääseks, sai ka täidetud. Mis ühelt päevalt veel tahta!"