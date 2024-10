Mistra austab tähtsas kohtumises klubi ja Eesti koondise raudvara

Eelmisel laupäeval Euroopa karikasarja Leedu klubi VHC Šviesa vastu alustanud Mistra teeb korduskohtumisest suursuguse ürituse, kus tuleval laupäeval austatakse kevadel tippkäsipallist loobunud pikaaegset koondise kaptenit Martin Johannsoni.

"Idee tuli Jürilt [Lepp, Mistra treener - toim.}," alustas Johannson suursuguse ürituse tagamaade avamist. "Minu pikk karjäär sai tema käe alt alguse ning nüüd tahtis kunagine juhendaja siia lõppu väikse auavaldus teha. Olen nüüd mõned nädalad nendega taas treeninud ning proovime sellele asjale tähendusliku punkti panna."

Johannson, kes pidas Eesti koondise eest üle saja mängu, siirdus pärast pikki aastaid välismaal eelmisel hooajal tagasi kodumaale. HC Tallase ja Jüri Lepa kasvandik naasis oma vana juhendaja alla Mistrasse ning vedas meeskonna karikavõiduni ja meistrivõistluste hõbedale. Seejärel otsustas juba 20 aastat tagasi eurosarjas debüteerinud mees 39-aastaselt ketsid varna tõmmata, perele keskenduda ning palli vaid oma lõbuks loopida.

Nüüd naaseb Johannson, kes on end esiliigas HC Hauseri eest võideldes vormis hoidnud, veel viimast korda tippkäsipalli, kui Mistral seisab laupäeval ees raske ülesanne. Eurosarja korduskohtumises tuleb välja ronida neljaväravalisest kaotusseisust. Esimeses mängus hoiti 55. minutit mängu võrdsena, kuid vastaste lõpuspurt andis neile siiski Eestisse kerge edu kaasa.

"Eks Šviesa on eelmisest aastast tuttav vastane. Uue peatreeneri all on nende käekiri küll muutunud. Mäng on läinud tehnilisemaks ning rohkem proovitakse murda kuue meetri peale. Poisid on siiski pärast esimest kohtumist positiivses tujus. Tuleb kaitses asjad kokku pakkida, väravavahte aidata ning oleme enesekindlad, et see asi on tehtav," kommenteeris Johannson tulevat matši.

"Esimene eesmärk on ikkagi Mistra järgmisesse vooru aidata," vaatas üle kümne aasta Rumeenias veetnud pallur ette laupäevasele sündmusele. "Isiklikult kavatsen ka kindlasti nautida päeva, mille Jüri, Sass [Aleksander Kesküla, Mistra mänedžer] ja teised taustajõud korraldanud on."

Mistra kohtumised Euroopa karikasarjas:

19.10 VHC Šviesa - Mistra (Leedus) 34:30

26.10 14.00 Mistra - VHC Šviesa (Raasiku Spordihoone)