Kyrgios naaseb kodusel slämmiturniiril platsile

Kyrgios teenis koos kaasmaalase Thanasi Kokkinakisega 2022. aasta Austraalia lahtistel slämmivõidu, kuid pärast seda tabas Kyrgiost karm vigastustelaine, mistõttu on ta viimase kahe aasta jooksul mänginud vaid ühes ametlikus kohtumises.

"Ma mängin sel aastal Austraalia lahtistel. Ma igatsen kodupubliku ees mängimist," ütles 29-aastane Kyrgios, kes on muuseas heidelnud põlve- ja randmevigastustega. "Need vigastused olid jõhkrad. Kirurg arvas, et ma ei peaks enam kunagi mängima. Aga ma ütlesin talle, et anna mulle lihtsalt kaks või kolm aastat juurde."

2022. aastal jõudis ta lisaks kodusele slämmivõidule ka üksikmängus Wimbledoni turniiril finaali, kuid austraallane on oma eduka karjääri jooksul lisaks võimsale servile ja efektsele mängustiilile paistnud silma ka julgete väljaütlemiste ja emotsionaalsete väljapursete tõttu.

"Tuleb see mul hästi või halvasti välja, tagasitulek tuleb lõbus. Ootan juba põnevusega. Mu ainus motivatsioon on tulla tagasi ja anda endast kõik, et veelkord slämmivõit teenida," lisas Kyrgios.

Austraalia lahtiste põhiturniir saab alguse 14. jaanuaril, finaal toimub 26. jaanuaril.