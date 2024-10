Kuuekordsel olümpiavõitjal diagnoositi ravimatu vähk

Suurbritannia spordilegend, trekisõidus kuus olümpiakulda võitnud Chris Hoy teatas, et tal on leitud ravimatu vähk ning tal on jäänud elada kaks kuni neli aastat.

2013. aastal sportlaskarjääri lõpetanud 48-aastane Hoy avaldas veebruaris, et tal diagnoositi eelmisel aastal vähk, kuid jätkab oma tööd meedias ning saab keemiaravi. Pühapäeval Sunday Timesis avaldatud intervjuus kinnitas Hoy, et eesnäärmevähk on levinud ülejäänud kehasse ning kasvajaid on avastatud nii õlast, puusast kui selgroost ja tal on elada jäänud kaks kuni neli aastat.

Aastatel 2004-12 kolmel olümpial kuus kuldmedalit võitnud ja 11 korral maailmameistriks kroonitud Hoy ütles, et teadis karmist diagnoosist juba eelmisel aastal. "Me kõik sünnime ja sureme, see on lihtsalt osa protsessist. Kui õnnelik ma olen, et on olemas ravimeid, mis aitavad haigusega võimalikult kaua võidelda," rääkis Hoy.

2009. aastal rüütliks löödud Suurbritannia rattalegendil ja tema abikaasal Sarral on kaks last, kümne-aastane Callum ja kolm aastat noorem Chloe. Eelmisel aastal diagnoositi Sarral samuti ravimatu polüskleroos. Nii Hoy isal kui tema vanaisal oli eesnäärmevähk.

"Sarra ütleb kogu aeg: kui palju on meil õnne? Meil on mõlemal ravimatu haigus, mida saab veidi pidurdada. Iga haigusega nii ei ole ja asi võiks olla palju hullem," kommenteeris Hoy abikaasa optimismi.