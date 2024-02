Kuuekordne olümpiavõitja teatas vähidiagnoosist

Suurbritannia rattaspordi legend Chris Hoy teatas reedel, et tal diagnoositi eelmisel aastal vähkkasvaja.

47-aastane Hoy andis oma Instagrami kontol teada, et saab ka keemiaravi. "Lootsin oma noore perekonna huvides, et mul õnnestub seda infot privaatsena hoida, aga kahjuks olen sunnitud selle avalikustama. Tänan kõiki toetuse eest," lisas Hoy.

Trekisõidus kuus olümpiakulda ja 11 MM-tiitlit võitnud Hoy lisas, et on diagnoosi järel optimistlik ja positiivse mõtteviisiga ning ootab Pariisi olümpiamänge. Pärast karjääri lõppu 2013. aastal on Hoy BBC-s tegutsenud rattaspordi kommentaatorina.

"Diagnoos tuli mulle suure šokina, sest mul ei olnud mingeid sümptomeid. Olen mõtetes koos nendega, kes teevad praegu läbi midagi sarnast. Viimased kuud on olnud väga keerulised, aga tunnen end praegu väga hästi: jätkan töötamist, rattaga sõitmist ja elan oma elu normaalselt," sõnas Hoy.