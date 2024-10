Žalgiris tuli Euroliigas 27-punktilisest kaotusest välja ja alistas Milano

Milano võitis esimese veerandaja 24:17 ja poolajapausile mindi juba võõrustajate 49:31 eduseisul. Kolmandal veerandajal kasvatas Milano mitmel korral edu 27-punktiliseks. Žalgirisel õnnestus siis küll vahet pisut vähendada, aga neljanda veerandaja alguses juhtis Milano taas 20 punktiga – 68:48. Siis aga hakkas vahe tasapisi vähenema, Žalgiris tegi kaks 8:0 spurti ja jõudis vaid punkti kaugusele – 79:78 võõrustajatele. Viimasele minutile mindi veel Milano 81:78 eduseisus, aga esmalt vähendas Sylvain Francisco vahe taas punktile, seejärel viigistas Lukas Lekavicius seisu ning siis viisid Arnas Butkeviciuse vabavisked Žalgirise juba juhtima. 18 sekundit enne normaalaja lõppu vähendas vabaviskejoonel täpne olnud Leandro Bolmaro vahe taas punktile, aga viimane sõna jäi Žalgirisele, kui mõlemad vabavisked tabas Dovydas Giedraitis, tuues Leedu klubile magusa võidu.

Kaunase klubi parim oli Giedraitis 21 punktiga, Francisco lisas 17 punkti ja andis kuus korvisöötu. Milano ridades tõi Nikola Mirotic 17 punkti ja võttis 11 lauapalli.

Žalgirise jaoks oli see klubiajaloo suurim kaotusseis, milles on suudetud välja tulla ja võita. Euroliigas on aga korra veel suurem tagasitulek tehtud, kui hooajal 2012/13 tuli Gdynia Siena Montepaschi vastu välja 28-punktilisest kaotusseisust.

Ühtlasi oli see Žalgirisele teine järjestikune võit Itaalias, teisipäeval saadi 71:68 jagu Bologna Virtusest. Liigatabelis tõusis Žalgiris praegu teiseks, olles neljast mängust võitnud kolm.

Tulemused:

Berliini Alba – Istanbuli Fenerbahce 71:78

Tel Avivi Maccabi – Belgradi Partizan 79:91

Milano Olimpia – Kaunase Žalgiris 82:85

Madridi Real – Ateena Panathinaikos 90:86

Müncheni Bayern – Paris Basketball 109:107