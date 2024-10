Äsja sünnipäeva tähistanud Tänak oli Kesk-Euroopa ralli testikatse kiireim

Kesk-Euroopa ralli sõidetakse nelja päeva jooksul kolmes erinevas riigis ja nii saab võistlus avapaugu Tšehhis, kus sõidetakse lisaks 2,11-kilomeetrisele Tocna testikatsele ka ralli esimesed kaheksa kiiruskatset.

Tänak läbis neljapäevase lühikese testikatse ajaga 1.07,8, millega edestas Toyota mehi Sebastien Ogier'd 0,2 ja Takamoto Katsutat 0,3 sekundiga. Meeskonnakaaslane, MM-sarja üldliider Thierry Neuville, kaotas Tänakule neljandana 0,7 sekundiga.

"Esimesed päevad mööduvad nõudlikel Tšehhi teedel, kus tingimused on muutlikud. Laupäev-pühapäev sõidame Saksamaal ja Austrias, kus tingimused on puhtamad ja ühtlasemad. Meil on käsil pingeline võitlus Toyotaga, me ei saa mingit individuaalset strateegiat teha, sest esmatähtis on Toyotat võita. Sel aastal tunduvad ilmastikuolud vähem muutlikumad kui mullu," rääkis Tänak pärast testikatset.

Kesk-Euroopa ralli avakatse saab Eesti aja järgi lähte kell 16.05 ning ERR-i spordiportaal kajastab võistluse käiku kogu nädalavahetuse jooksul otseblogis.