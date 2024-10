Kullas: loodame, et Eestist tuleb varsti noori peale ja saame esikümnesse

Matterley Basini rajaolud olid keerulised, nädalavahetusel sadas vihma ja rasked tingimused tõid kaasa mitmeid kukkumisi. "Oleme professionaalsed sõitjad ja tuleb sõita, olgu olud mis tahes. Rada oli sel aastal meile väga keeruline," tunnistas Harri Kullas ERR-iga rääkides. "Proovisin esimeses sõidus mõned head sooned leida ja hea tundega sõita, aga kogu päev tibutas vihma. Muresid prillidega ei olnud. See aasta nii."

Kullas sõitis tänavu välja Eesti koondise parima tulemuse, kui oli oma sõitudes 22. ja 24. Tunamullu oli Eesti samuti kokkuvõttes 19., mullu 11. Aastatel 2012-21 ei jäänud eestlased aga kordagi esikümnest välja. "Eelmised aastad on kõvasti paremad olnud. Võib igasugu vabandusi otsida, kas tsikkel ei ole see aasta nii hea või amordid, aga tasemevahe on ikka nii suur. Ei olnud seda tunnet rajaga," tõdes Kullas. "Stardid olid okeid, aga siis tulid vähe kiiremad mööda ja rütm kadus. Kõik andsime endast parima, aga tase on praegu nii. Loodame, et Eestist tuleb varsti noori peale ja saame Eesti tagasi esikümnesse tuua."

Eesti koondis osales Rahvuste krossil taas väga kogenud koosseisuga: Gert Krestinov oli võistlustules kümnendat, Kullas 14., ning Leok juba 22. korda. "Minul on plaan veel paar-kolm aastat edasi sõita, kuna USA-s läks see aasta hästi ja mul on lootust sinna järgmiseks aastaks koht saada. Vormi ja kiirust oleks, kui tänane välja jätta!" naeris Kullas. "Aasta Ameerikas näitas, et suudan sõita küll. Täna lihtsalt meil oli natuke kehvem päev."

"Hooaeg on väga-väga pikk olnud, algas jaanuari esimene nädalavahetus, sõitsin Brasiiliasse ja Ameerikasse ja nüüd siin - tahaks oma asjadega koju jõuda, paar nädalat puhata ja kehale värskust saada. Soomes on novembri alguses superkross ja loodetavasti selleks ajaks teab, mis järgmisel hooajal saama hakkab," kinnitas Kullas, et soovib karjääri jätkata ookeani taga.