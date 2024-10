Eesti koondis teenis Rahvuste krossil 19. koha: praegune tase ongi selline

Tänavune Rahvuste kross sai vihmases Winchesteris lõpplahenduse ja Eesti koondis sai 20 riigi seas 19. koha. Finaali, kuhu jõudis 36-st riigist 20 parimat koondist, koosnes kolmest põhisõidust. Iga mees käis rajal kaks korda ja seega koondise peale kuus tulemust, millest läks arvesse viis paremat.

Gert Krestinov sai oma sõitudes 33. ja 35. koha, Harri Kullas 22. ja 24. koha ja Tanel Leok 31. ja 30. koha. Rahvuste krossi võitis Austraalia koondis, neile järgnesid USA ja Holland.

"Tänane päev oli päris raske mu jaoks, esimene sõit mul ei olnud väga head tunnet. Andis tunda, et pole MM-radasid sõitnud, sooned ja värgid võtsid käe kinni. Ei leidnud head minekut. Kõik riigid on tugevad praegu, sellise raja peal on reaalsus see, et me ei saa - esikümnest jääb puudu. Oleks rajaolud meile soosivamad, siis oskame ka gaasi keerata," ütles Krestinov.

"Proovisin leida mõned sooned, kuidas eismesed mehed sõidavad. Äkki leiad mõne soone, et ise hea tundega sõitma minna. Terve päev tibutas vihma, prillidele oli see väga raske. Õnneks mul muresid ei olnud, aga see aasta nii," sõnas Kullas.

"Pigem pihustas uduvihma peale, nii hullu ei teinud. Oleks tulnud porisem, oleks teine teema olnud. Oli rööpas ja raskem rada. Oleme ausad, me ei esinenud nii nagu oleks potentsiaali olnud. Aga praegune tase ongi selline. Oleme 23 korda järjest olnud finaalis, see on väikese riigi kohta suur saavutus. Et meil on üldse see aeg nii hästi läinud siin," ütles Leok.

Järgmine aasta toimub motokrossi suursündmus USA-s.