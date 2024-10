Krestinov: kui rajaolud meid rohkem soosivad, oskame ka gaasi keerata

Gert Krestinov sai oma sõitudes 33. ja 35. koha, teine tulemus läks mahaarvestamisele ning Eesti teenis lõpuks 19. koha. "Täna oli minu jaoks päris raske päev, mul ei olnud esimeses sõidus väga head tunnet," rääkis Krestinov pühapäeval ERR-ile. "Andis tunda, et pole neid MM-i radasid sõitnud. Kõik need sooned võtsid käe kinni ja ei leidnud head minekut. Teises sõidus hakkasin normaalselt liikuma, aga kohe esimesel ringil sõideti mul külg alt ära ja kukkumisega hakkas käekaitse esipiduri peale suruma. Kahjuks ei olnud minu poolt hea tulemus sel nädalavahetusel, lootsin paremat, aga mis seal ikka, tuleb edasi minna."

"Esimeses sõidus ei olnud midagi teha, teises tundsin, et mul oli parem tulemus võtta. Tundsin end rajal paremini ja kõik tuli vabamalt välja, aga kõik teised riigid on praegu väga tugevad ja sellisel rajal on reaalsus selline, et esikümnest jääb praegu palju puudu. Oleks rajaolud meile soosivamad, oskame ka ikka gaasi keerata, aga praegu olime tagapool," võttis Krestinov võistluse kokku.

Enne finaali tõid kõik Eesti sõitjad välja, et tahaksid jõuda esikümnesse. "Esikümme seepärast, et oleme seal kogu aeg olnud. Nüüd on asjaolud sellised, et keegi meist enam MM-i ei sõida. Kui tuled MM-i ettevalmistusega rajale, võtab sisseelamine aega. Reaalsus on selline, et tuleb 19. kohaga leppida. Meil on kindlasti varu paremini sõita, aga kuna me ei saa nii palju tipptasemel võistelda, annab see tunda."

Krestinov võistles tänavu Rahvuste krossil kümnendat korda. Kui Tanel Leokit ilmselt krossimaailma nö meeskondlikul MM-il enam ei näe, siis Krestinov veel kindlalt "ei" ei ütle. "Rahvuste krossi peale ma niimoodi ei mõtle, aga järgmise hooaja ma pingutan ära ja eks siis hooaeg näitab, mis välja tuleb. Ma ainult Rahvuste krossi nimel ei võistle, ikka enda nimel ja kui tiimil on vaja, siis ma olen olemas," tõdes ta.