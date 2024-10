Leok Eesti motokrossi tulevikust: eestlased poleks sel rajal hakkama saanud

Pikki aastaid krossimaailma tippu kuulunud Tanel Leok sai oma võistlussõitudes 31. ja 30. koha, sealjuures tabas teda ebaõnn mõlemal puhul. "Teatud kohad, kus pinnas oli ära lihvitud, oli libedam, hüppes libisesid rattad libisesid aukudesse ja pikali paningi," rääkis Leok esimesest sõidust. "Kui küünarnukiga vastu maad kukkusin, tõusin püsti, sõitsin edasi, lõpetasin 31. kohal, aga tunne oli okei. Teine sõit läks natuke untsu - sain kiviga vastu kätt nii, et mõtlesin, et keeran maha, Sõitsin lõpuni, aga ei saanud väga hästi kinni hoida."

39-aastane Leok esindas Eestit Rahvuste krossil juba 22. korda, sealjuures oma debüüdil oli ta juba kahekordne juunioride maailmameister. "Olen kõiki Eesti sõitjaid näinud võistlemas ja treenimas, sellise raja peal ei oleks nad hakkama saanud. See ei ole selline tase. Olin siis juba kahekordne juunioride maailmameister, praegu meil selliseid 16-aastaseid ei ole. Nad on küll tublid, aga saavad nibin-nabin Euroopa meistrivõistluste finaali," tõdes Leok uue põlvkonna kohta.

Leok usub, et Matterley Basinis toimunud Rahvuste kross jäi tema jaoks lõplikult viimaseks. "Mul ei olnud see aasta plaanis tulla, aga olukord mängis nii välja, et tulin aitasin Eesti koondist. Oma kogemuse pealt ei jäänud nii hätta kui kartsin, aga kui peaksin seda uuesti tegema, peaksin võistlema suuri võistlusi ja kogu aeg selle sees olema, et ei kaotaks tunnet ega sõiduoskust. Tänapäeva rajad arenevad nii edasi, et Eesti radadelt siia tulla ei ole lihtne. Kõik jätab jälje, kui karussellis sees ei ole," sõnas ta.

Leoki debüüdi ajal andsid Rahvuste krossile tooni Belgia ja Itaalia koondised, sellele järgnesid USA ja Prantsusmaa võidukad ajastud ning tänavu krooniti esmakordselt võitjaks Austraalia. Eesti on tema abiga kolmel korral tulnud neljandaks (2004, 2015, 2019).

"Meil väga särav tulevik järgmised kaks aastat ei ole, aga kunagi ei tea, võib-olla keegi teeb väga hea hüppe. Me ei saa alla anda. Oleme 23 korda järjest olnud finaalis, see on väikese Eesti riigi kohta suur saavutus," kinnitas Leok.