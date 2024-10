LeBron James jagas esmakordselt ametlikus mängus pojaga väljakut

Reedese Lakersi hooajaeelse turniiri avamängu vahele jätnud 39-aastane LeBron James alustas pühapäeval Sunsi vastu algkoosseisus ning teise veerandaja alguses tuli koos temaga platsile ka pühapäeval 20. sünnipäeva tähistanud Bronny.

"See on sürreaalne. Olen väga elevil ja mul on au, et saan olla osa ajaloost," rääkis kohtumise eel Lakersi uus peatreener JJ Redick. "Sürreaalseks" nimetas pühapäeval toimunut ka vanem James ise:

WOW THAT WAS SURREAL!! — LeBron James (@KingJames) October 7, 2024

Isa James tabas avapoolajal 12 viskest kaheksa ja kogus 19 punkti, kümnest viskest seitse läbi rõnga saatnud Anthony Davis lisas kahe veerandajaga 17 punkti, aga kumbki teisel poolajal ei mänginud ja Lakers kaotas kohtumise 114:118. Bronny James veetis väljakul 13 minutit ja eksis selle aja jooksul oma ainsal viskel, lisaks kogunes tema arvele kaks lauapalli ja neli pallikaotust.