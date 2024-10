Eesti tippujuja jätkab karjääri Hispaanias

Eesti 100 meetri liblikujumise rekordimees Alex Ahtiainen on keeranud enda karjääris uue lehekülje ning jätkab tipu poole pürgimist Hispaania tippklubis Club Natacio Terrassa.

Priit Aaviku ujumisblogi vahendab, et suvel toimunud Euroopa meistrivõistlustel poolfinaalis ujunud 23-aastase Ahtiaineni sõnul tekkis tal võimalus tänu Eesti treeneri Vladimir Labzinile, kellel on palju erinevaid kontakte Hispaanias.

"Koostöö hakkab välja nägema nii, et hakkan Hispaanias elama ja treenima ning minu tiimi peatreeneriks on Raul Navalon," sõnas ujuja.

Barcelonas baseeruva klubi suurimaks staariks on Euroopa ja maailmameister Hugo Gonzalez, kes mitmeid aastaid treenis USA-s Californias, kuid on nüüd kodumaale naasnud. Gonzalez krooniti tänavu toimunud MM-il maailmameistriks 200m seliliujumises ning on tulnud Euroopa meistriks 200 meetri kompleksujumises.