MM-sarjas 12. koha pälvinud Gordejev: häbi ei pea tundma tulemuste pärast

40-aastane Gordejev suutis kümnest etapist koosnenud tihedal hooajal vigastusi vältida. Raskusi tuli aga ületada sellele vaatamata. Gordejev alustas aastat koos korvimehe Sten Niitsooga. Paraku tuli kaheks viimaseks etapiks olude sunnil leida uus paarimees – hädast aitas välja hollandlane Jens Vincent.

"Uus korvipoiss, uus meeskond. Seekord vaatasin Eesti poole, kas siin oleks kellegagi seda MM-karuselli kaasa teha. Eestis ka valikuid väga palju ei ole, poolvalmis korvipoisse valikus väga ei olnud. Rääkisin Steniga läbi, ta kohe pea ees ei hüpanud sinna, aga lõpuks oli valmis kaasa tegema," ütles Gordejev Vikerraadiole.

"Tegime kõva töö ära, aga ma arvan, et Steniga koos jäid kõige paremad viljad aasta lõpus korjamata, sest tal tuli töö ja elu vahele. Aga nii palju kui koos sõitsime, siis eesmärk oli esikümme ja erinevatel etappidel olime väga lähedal," lisas ta. "Häbi ei pea tundma tulemuste pärast."

Paraku jääb koostöö jätkuta. "Ta ei olnud seda karusselli varem teinud, ega paljud ei saagi aru, mis tähendab kogu MM-sarja kaasasõitmine. See isu, mis tal oli ja miks ma tema poole pöördusin, sai täis," selgitas Gordejev. "Tundus, et temale endale sai selgeks, et MM-karussell ei ole see, mida ta tahaks teha."

Gert Gordejev ja Sten Niitsoo MM-sarja etapil Gdanskis. Autor/allikas: fimsidecarcross.com

40-aastane krossimees mõtleb nüüd sellele, kas ta järgmisel hooajal üldse kaasa võistleb. "Kõigepealt tuleb selgeks teha, kas tuleks jätkata ja sealt tulevad paraku järgmised küsimused - kellega jätkata ja kas projektil oleks ka toetajaid?" ütles ta. "Tänasel päeval mul vastuseid ei ole."

Gordejev tegi kohati päris ilusaid sõite, aga paraku vähendas kodumaist publikuhuvi ka asjaolu, et Eestis sel aastal MM-etappi ei toimunud. Virumaa kohalik ajakirjandus hoidis oma kandi mehe tegemistel siiski pidevalt silma peal. Hindamatu väärtusega on ka pikaaegsed sponsorid.

Selge on aga see, et maailmameistrivõistluste etapp kas Langel, Jaanikeses või Kiviõlis annaks spordialale Eestis meeletult palju juurde. "Tegelikult ei olnud Baltikumiski, ei olnud ei Eestis ega Lätis etappi. Sellised ajad jäävad 30 aasta taha, kui viimati nii oli," rääkis Gordejev. "Kui meie regioonis ühtegi MM-etappi ei toimu, siis see on kindel tagasilöök külgkorvispordile. Mina olin eestlastest ainuke, kes üldse MM-etapil osales, keegi teine ei tulnudki kuhugi. Kahjuks nii oli."

Külgvankrite motokrossi MM-sarja võitsid belglased Marvin Vanluchene ja Glenn Janssens. Verinoored, kõigest 18-aastased lätlastest kaksikvennad Daniels ja Bruno Lielbardis teenisid hõbeda. Nende MM-tiitel on perspektiivi arvestades tõenäoliselt vaid aja küsimus.