Gert Gordejev alustab MM-hooaega vastvalminud tsikli testimisega

41-aastase Gordejevi sõnul on kuuldused tema pensionile minekust liialdatud ning kavas on veel mitu head hooaega ning ambitsioonides mees enam järeleandmisi ei tee. "Miinimumprogramm on esialgu üle sõita seni parim, 2022. aasta maailma karika sarja kaheksas koht, kuid tööd teeme siiski poodiumikohtade nimel. Selleks ehitame hooaja jooksul mitu uut tsiklit, millest esimest saame eesootavates Itaalia treeninglaagrites juba tõsiselt proovile panna. Teisele tsiklile on veelgi rohkem lootusi, kuid sellest räägime siis, kui aeg küps," rääkis Gordejev pressiteate vahendusel.

Teiseks suureks muudatuseks tiimis on uue paarimehe, 27-aastase prantslase Rodolphe Lebretoni liitumine. "Prantslased on külgkorvi motokrossis sama legendaarne rahvus kui rallispordis, sealsed traditsioonid ja oskused ulatuvad kaugele. Kui hästi meie koostöö Rodolphe'iga hakkab kulgema, näitavad juba tulemused, kuid eeldused on selleks igati head," lisas Gordejev.

Lebreton on mitmekordne Prantsusmaa meister ning 2024. aasta MM-sarja kuuenda koha omanik.

Gordejev alustab hooaega Eesti taustatiimi ning ka enda osalusel ehitatud tsikliga, mille juures on arvestatud eelnevatel hooaegadel kogutud teadmisi ning läbiproovitud tehnilisi lahendusi. Antud mootorratta juures on oluliseks eeliseks just selle värskus, sest võistluste käigus on tsiklite amortisatsioon paratamatu. Samas võib nullist ehitatud ja veel sissesõitmist vajava tsikli juures ka ootamatuid tehnilisi viperusi esineda.

2025. aasta hooajal plaanib Gordejev osaleda eeskätt MM-etappidel Euroopas, mis toimuvad maist septembrini. Eesti võistlustel osaleb ta vastavalt võimalustele.