Ksenija Balta: olin areenil nagu Hollywoodi filmis

Kergejõustiklase tegemisi saatsid sageli vigastused ja mõni paus kujunes ka väga pikaks. "Ma arvan, et mulle on antud vaimujõudu rohkem kui võib-olla mõnele inimesele," lausus ta intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

"Püsivust, et kogu aeg mingitest asjadest üle tulla. Olen suutnud jääda rahulikuks ja pigem leida väljapääse situatsioonidest. Vaatasin kogu aeg tulevikku ja teadsin, kuhu tahan jõuda."

Hoolimata karjääri lõpetamisest harjutab ta edasi. "Sport ongi see, mida ma väga-väga armastan. Ma teen ju siiamaani trenni, aga need treeningud on teistsugused," ütles ta.

"Mulle meeldis see pingutus. Mulle meeldis, kes ma sel hetkel olin. Mulle meeldis tulla staadionile ja mulle meeldis see rahvamass. See oli nii äge kogemus."

Balta samastas seda emotsiooni filmimaailmaga. "Olla suurel areenil ja näidelda... eks see on võib-olla täpselt sama, et sain kuhugi Hollywoodi filmi," jätkas ta.

"See vaatepilt, kui suudad inimestele emotsiooni pakkuda... inimesed on need! Kui pakud neile emotsiooni, siis nad võtavad selle vastu. Pakud neile inimvõimete piiri ja kogu aeg nihutad seda. See on äärmiselt-äärmiselt põnev, millest ongi väga-väga raske loobuda."

Tagasilöökidest hoolimata oli Balta karjääris ka säravaid hetki ja selle koha pealt kripeldama ei jää. Üheks tipphetkeks võib pidada 2009. aasta Euroopa sisemeistrivõistlusi, kus ta võitis kaugushüppes kuldmedali tänini kehtiva Eesti rekordiga 6.87.

"Ma võin kindlalt öelda, et loomulikult sain selle kätte," lausus ta. "Ühel sportlasel seista kõige kõrgemal pjedestaalil rahvusvahelisel võistlusel ja kuulata oma riigi hümni - see on üks ägedamaid kogemusi ja kindlasti see, millest iga sportlane absoluutselt unistab."

Lisaks jõudis ta kõrgetele kohtadele veel mitmetel tiitlivõistlustel: 2016. aasta Rio de Janeiro olümpialt tuli kuues koht, 2009. aasta MM-ilt kaheksas koht, 2014. aasta EM-ilt neljas ja 2018. aasta EM-ilt kuues koht. Sisemaailmameistrivõistlustel jäi parimaks 2010. aastal Dohas saavutatud neljas koht.

Nüüd jätkab ta kirge spordi vastu treeneriametis. "Peale selle, et viin mõnd tippsportlast kuhugi edasi, loomulikult töötan praegu ka laste ja noortega, mis on ka omaette kogemus ja väga põnev," lausus Balta.

"Aga samuti meeldiks mulle täiesti tavalisi inimesi tuua kergejõustiku juurde. Kui keegi tahab treeningut enne tööd - palun väga! Hommikuti. Kel on huvi seda läbi kergejõustiku proovida, natuke intensiivsemalt, natuke jooksu ja kõike seda teha."