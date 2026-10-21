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Eesti meresõudjaid saatis rannasprindi MM-il edu

Sõudmine
Liisa-Marie Lääne.
Liisa-Marie Lääne. Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Hiinas Qingdaos peetud rannasprindi maailmameistrivõistlustel jõudsid kõik kolm Eesti paatkonda 16 parema sekka. Koondise edukaim oli üheksanda koha saavutanud Liisa-Marie Lääne.

Kõik Eesti paatkonnad kindlustasid koha 16 parema seas teise eraldistardi kaudu. Teisipäeval peetud kaheksandikfinaalides jäi Robin Hunt (Pärnu SK) leedulasele Žygimantas Galisanskisele alla 2,02 sekundiga (võistlejaid paadiklassis 45), Liisa-Marie Lääne (Tallinna SK) kaotas hiinlannale Wenjie Zhule 8,36 sekundit (võistlejaid kokku 32) ning Marcus Viks ja Rosa Thomson (Pärnu SK) alistusid Leedu duole Dominykas Jancionisele ja Martyna Kazlauskaitele 4,86 sekundiga (paatkondi stardis 32). Veerandfinaali viis igast paarist üksnes võit, vahendab sõudeliit.ee.

Koondise juhendaja Elar Jaaksoni hinnangul näitasid eestlased keerulistes oludes kõrget taset, kuid võistlus tõi tema sõnul selgelt esile ka edasised arengukohad. "Paadihoidjate oskustest ja tegutsemisest sõltub suurel määral sportlaste tulemus. Lõpuks saime abi Kanada koondiselt, kellele oleme toetuse eest väga tänulikud," ütles Jaakson. "Töö jätkub ja eesmärgid on kõrged. Anname endast parima, et liikuda samm-sammult lähemale oma suurele sihile – jõuda 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudele," lisas Jaakson.

Toimetaja: Henrik Laever

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