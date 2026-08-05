Seitsmevõistleja O'Connor: loodan kõigile medalivõitluse raskeks teha

Äsja Rahvaste Ühenduse mängudel seitsmevõistlusel võidutsenud Kate O'Connor usub, et on enne Birminghamis peetavaid Euroopa meistrivõistlusi heas vormis ning loodab tihedas medalivõitluses konkurentsi pakkuda.

Iirimaa mitmevõistleja krooniti eelmisel nädalal Glasgowis Rahvaste Ühenduse meistriks, kogudes keerulistes ilmaoludes 6569 punkti. Põlvevigastuse tõttu oli see tema tänavuse hooaja esimene seitsmevõistlus, kuid tulemus andis talle Euroopa meistrivõistluste eel palju enesekindlust.

"Peaaegu 6600 punkti kogumine sellistes tingimustes on midagi, mille üle uhke olla. See annab mulle palju lootust selle suhtes, mida järgmise paari nädala jooksul saavutada suudan," ütles O'Connor.

Viimase pooleteise aasta jooksul on O'Connor kerkinud maailma paremikku. Mullu võitis ta Tokyo MM-il ja Nanjingi sise-MM-il hõbedad. Tänavu lisas ta sise-MM-ilt veel pronksi.

Euroopa meistrivõistlustel kuulub ta samuti medalipretendentide hulka. Valitsev olümpiavõitja ja tiitlikaitja Nafissatou Thiam seekord võistlustulle ei naase, mis tähendab, et kroonitakse uus Euroopa meister. Medalisoosikute sekka kuuluvad veel šveitslanna Annik Kälin ning hollandlannad Emma Oosterwegel ja Sofie Dokter.

"Ma ei lähe meistrivõistlustele lootma, et juhtub midagi erilist. Tahan lihtsalt teha seda, mida teen iga päev treeningul. See annab kindlust ja aitab survega toime tulla," sõnas ta.

Iirlanna tunnistas, et pärast viimaste aastate edu on ka teiste ootused tema suhtes kasvanud, kuid peab seda tippspordi loomulikuks osaks.

"Vahel mõtlen näiteks kõrgushüppe eel, et kõik ootavad nüüd, et ma kõrguse ületaksin. See pole lihtne, aga tippsportlased peavadki survega toime tulema," ütles ta.

O'Connor loodab, et suudab Birminghamis sekkuda tihedasse medalivõitlusse.

"Ma pole kunagi osalenud võistlusel, kus medalit oleks olnud lihtne võita. Loodan, et suudan kõigile medalivõitluse raskeks teha, täpselt nagu nemad tahavad mulle raskeks teha. See ongi selle ala kõige lõbusam osa," lausus ta.