MM-il raskelt kukkunud 18-aastane rattur suri haiglas

Rahvusvahelise jalgrattaliidu (UCI) teatel sai Furrer tõsise peavigastuse ja ta toimetati helikopteriga haiglasse, aga paraku ei õnnestunud arstidel tema elu päästa. Reedel teatas UCI, et Furrer suri Zürichi haiglas.

"UCI ja MM-i korraldusmeeskond teatab suure kurbusega, et kuulsime traagilist uudist, et noor Šveitsi rattur Muriel Furrer suri. Rahvusvaheline rattaperekond kaotas jalgratturi, kel oli suur tulevik ees," kirjutas UCI. "Muriel Furreri perekond palub, et sel valusal ajal austataks nende privaatsust."

UCI teatel pole endiselt täpselt teada, kuidas õnnetus juhtus, lisades, et juhtumit uuritakse.

Furreri perekonna palvel jätkub MM algse ajakava järgi.