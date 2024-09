Jaan Ehlvest näeb malenaiskonnas suurt potentsiaali

Eesti naiskond sai maleolümpial 169 naiskonna konkurentsis 33. koha. Kuigi hea õnne korral olnuks ka kõrgemad kohad saavutatavad, jäi naiskonna ainus elukutseline mängija Mai Narva 33. lõppresultaadiga rahule. Eesti naiskond teenis Budapestis seitse võitu ja neli kaotust.

"Ma arvan, et see on aktsepteeritav tulemus, sest see on meie stardiasetusest [38. - ERR] eespool. Kui võtta, et 169 riiki osales, siis 33. koht on päris hea. Võistkonnana jäime rahule, sest kaotasime küll kõige tugevamatele tiimidele, aga samas võitsime kõiki nõrgemaid," sõnas Narva ERR-ile.

Koondise kapten Jaan Ehlvest jäi samuti lõppkohaga rahule, ent temagi näeb võistkonnas suuremat potentsiaali. Järgmine maleolümpia peetakse kahe aasta pärast ja selleks peab algama töö kohe.

"Praegu meil ettevalmistus ei olnud nii hea kui me oleks tahtnud. Minu kui treeneriga tegime tööd ainult juunikuises treeninglaagris neli päeva, et natukene vähevõitu oli," rääkis Ehlvest.

"Mida me tahame teha on see, et õpetada, kuidas käib maleline mõtlemine. Ja see ei ole üldse lihtne. Kui võrrelda matemaatikaga, siis me võime teatud asjad pähe õppida ilma, et me aru saaks, mida me pähe õppisime. Me tahame jõuda sellisele tasemele, kus me saame ka aru, mida me pähe õppisime."

Nii naiste kui ka avatud konkurentsis võitis turniiri India, kus malel on ühiskonnas suur roll ja mängijatel võimalik malemänguga korraliku elatist teenida.

"Aasias on male väga teemas praegu ehk seal on neil lapsest saati oma taustatiimid. Niimoodi sünnivadki geeniused ja kui neid sünnib nii palju, siis ongi väga raske vastu saada," märkis Narva.

Järgmine maleolümpia peetakse kahe aasta pärast Usbekistanis.