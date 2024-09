Paide-Türi rahvajooksu võitsid Latsepov ja Arro

Latsepov püstitas kõigi aegade teise tulemuse, talle järgnesid rajarekordi omanik Tiidrek Nurme (40.59) ja Karel Hussar (41.26).

Nii Latsepovil kui ka Nurmel oli jalgades veel tunda Tallinnas kaks nädalat tagasi joostud maratoni ning mõlemad mehed rõhutasid, et kerge polnud. "Muidugi polnud lihtne, eriti kui kaks tugevat konkurenti on kannul, aga puhkus on võti," sõnas Latsepov.

Naiste võitja Liis-Grete Arro parandas enda eelmise aasta aega koguni viie minutiga ja sõnas finišis, et tänane ilm oli täpselt temale loodud. "Alustasin tunduvalt rahulikumalt kui tavaliselt jooksuvõistlustel ning tundsin, et suudan seda tempot hoida," ütles ta.

Naistest pälvis teise koha Helen Bell (48.12) ja kolmandaks tuli Kaisa Kukk (50.10).

Viis kilomeetrit pika Türi linnajooksu võitis meestest Deniss Šalkauskas (14.56) ja naistest Marit Tarm (19.08).

Lisask olid nädalavahetusel kavas veel Paide-Türi rahvakõnd, lastejooksud, sörkjooks ja perepäeva üritused. Kokku võttis sportlikust nädalavahetusest osa umbes 3000 spordisõpra.