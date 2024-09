Eesti malemehed alistasid Tadžikistani, naised jäid Serbiale alla

Valgete malenditega mänginud suurmeistrid Meelis Kanep ja Aleksandr Volodin said Tadžikistani esindajatest jagu, Kaido Külaots ja Tarvo Seeman mängisid mustade malenditega välja viigi ning Eesti teenis eelviimases voorus Tadžikistani vastu 3:1 võidu.

Eesti mehed lähevad maleolümpia viimases kohtumises vastamisi Montenegroga, kes on turniiri jooksul saanud võidu nii Prantsusmaa kui Saksamaa vastu.

Eesti naised pidid aga eelviimases kohtumises vastase 2,5:1,5 paremust tunnistama, kui Margareth Olde sai Serbia esindajast jagu, kuid Mai Narva viigistas ning Sofia Blokhin ja Triin Narva said kaotuse.

Eesti naiste viimane kohtumine on Bosnia ja Hertsegoviinaga, kes on võitnud kuus kohtumist, aga ei ole endast kõrgema asetusega vastase vastu võitnud. 38. asetuse saanud Eesti naiskonnal on ette näidata seitse võitu, Serbial oli 19. asetus.

Maleolümpia lõpeb pühapäeva õhtupoolikul.