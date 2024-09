Kümneliikmeline naiste korvpalliliiga stardib kaamerate ees

Kümne LHV naiste korvpalli meistriliigas mängima hakkava tiimi esindajad kogunesid Tallinnas Rakett 69 teadusstuudios, et mõõtu võta paberist raketi ehitamises ja jagada lubadusi algavaks hooajaks.

Mullusega võrreldes ei osale liigas neljanda koha saanud OSK naiskond, kuid uue tulijana liitus Keila Korvpallikool ja kuna jätkab ka Keila Basket, siis on sarnaselt meestele ka naiste meistriliigas kaks Keila tiimi. Uuendusena toodetakse kõikide naiskondade kodusaalidest veebiülekandeid.

"Eriline on see, et meil õnnestus see hooaeg paigaldada oma koostööpartneri Leviraga kõikidesse mängusaalidesse tehisintellektkaamerad ja see tähendab, et kõik naiste korvpalli meistriliiga mängud on ka ülekandes olemas," lausus Eesti korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa ERR-ile.

"Seda pole varem olnud. Ma arvan,et see on suur edasiminek ja aitab naiste korvpalli populariseerida."

Tiitlikaitsja on Audentes/Tallinna Ülikool, kes tegi mullu puhta töö nii karika- kui ka meistrivõistlustel ja tiimi kapten Ellen Anett Põldmaa loodab, et samaväärselt mängitakse ka algaval hooajal.

"Sihid on ikka samad ja tuumik on meil võistkonnas ju sama, on ka uusi tulijaid ja veidi ka minejaid, treenerid on ikka tasemel ja saab rõõmuga minna peale uuele hooajale," kommenteeris ta.

Meistriliiga koosneb peamiselt naistest, kes treenivad töö ja õpingute kõrvalt. "Professionaalsed me ju ei ole, käime tööl ja töö kõrvalt hobikorras mängime korvpalli," jätkas Põldmaa.

"Kolm treeningkorda on nädalas, kus saame kõik kokku, aga eks igaüks teeb ÜKE-t ja oma nägemise järgi kõrvalt ka üht ja teist."

Kõige kõvema koosseisu ja treenitusega peaks olema kevadel pronksi saanud TSA/Cityteed, kes hakkab mängima Balti liigat. "Treenime igapäevaselt ja vahepeal ka kaks korda päevas," ütles tagamängija Sofia Kosareva.

"Umbes pool võistkonda on uued ja mõned mängijad läksid edasi õpinguid jätkma: kes läks teise linna ja kes läks teise riiki. Uued mängijad on peale tulnud, noored ja välismaalased."

Mullune hõbe Audentese Spordigümnaasium mängib Läti liigas ja nemad kodust põhiturniiri kaasa ei tee nagu ka TSA/Cityteed, kellega saab tiitlikaitsja Audentes/Tallinna Ülikool kokku alles play-off'is.

"Tegelikult on hea meel, et meil on hea Balti liiga sats välja panna. See tuleb põnev hooaja lõpp," ütles Põldmaa.

"Kahjuks ei saa me nendega põhihooajal mängida. Tahaks ikka mingi proovikivi nendega ka vahepeal teha. Kes teab, äkki saab sõpruskohtumisi. Aga hooaja lõpp tuleb kindlasti põnev ja loodame seal kõvasti vastu panna ja oma ära tuua."

Naiste korvpalli meistriliiga uue hooaja esimesed mängud peetakse järgmisel nädalal.

Sel hooajal osalevad Audentes/Tallinna Ülikool, Audentese Spordigümnaasium, Keila Basket, Keila Korvpallikool, Luunja korvpallinaiskond, Pärnu Spordikool, Rapla Korvpallikool, TalTech BS, Tartu Ülikool ja TSA/Cityteed.