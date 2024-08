Etapivõidu teeninud Martin Laas sai Hiinas liidrisärgi selga

Velotuuri avaetapil kolmanda koha teeninud Laas kuulus teisel etapil peagruppi, mis püüdis umbes viis kilomeetrit enne finišit austraallase Ethan Batti kinni. Lõpplahenduses oli kõige parem jalg just eestlasel, kes tegi suurepärase lõpuspurdi ning ületas finišijoone hoides üht rusikat üleval.

Peagrupp lõpetas ajaga 4:06.04, kuid Laas edestas austraallast Aaron Gate'i ja belglast Timothy Duponti vähemalt ühe rattapikkusega ning läheb kolmandale etapile vastu kollase liidrisärgiga, edestades itaallast Jakub Mareczkot nelja sekundiga.

"Võib öelda, et oli rahulik päev, sest oli teada, et tuleb grupifiniš ja ilm oli natuke soojem kui eile ehk 34-35 kraadi. Rattakompuuter näitas pidevalt 40-41, aga õnneks oli piisavalt jääd ja vett autos, et ennast jahutada ja ülekuumenemise ohtu mul ei olnud," ütles Laas. "Sõit läks nii nagu planeerisime. Lõpus tegid poisid ilusasti kõik selleks, et ma oleks viimastel kilomeetritel õiges kohas ja värske."

Mihkel Räim finišeeris 27., Oskar Nisu 95. ja Gleb Karpenko 107. positsioonil. Üldarvestuses on nad vastavalt 64. (+0.14), 99. (+0.14) ja 106. (+1.43) kohal.

Hainani velotuur jätkub neljapäeval 181,3-kilomeetrise etapiga. Velotuuril peetakse viis etappi, viimane leiab aset laupäeval.

