Martin Laas pälvis Hiinas teise koha, üks jooksik jäi napilt peagrupi ette

Napilt suure grupi ees finišeeris jooksikute hulka kuulunud inglane Tyler Hannay (Saint Piran; 2:28.15). Kolmanda koha sai Roman Maikin (Chengdu Cycling Team). Mihkel Räim finišeeris 39., Oskar Nisu 119. ja Gleb Karpenko 129. positsioonil, vahendab ejl.ee.

"Esimesel 50 kilomeetril käis sõda ja lõpuks said kaks meest eest. Liidri meeskond läks seejärel ette tööle, aga nemad ei olnud huvitatud asja tagasi tooma ja siis küsiti meie käest, mis me teeme. Me aga ei olnud nõus kedagi ette tööle panema, kui teised tiimid meile appi ei tule," kirjutas Nisu sotsiaalmeedias. "Lõpuks kaks tiimi tulid appi, aga selleks hetkeks oli finišini kümme kilomeetrit ja jooksikutega vahe üks minut ja 30 sekundit. Lõpuks jäi vahe nendega nibin-nabin ehk üks rattur sai siiski võidu. Loodetavasti said teised tiimid ka natuke aru, et kui tahavad grupifinišit, siis peavad samuti ette tulema."

Velotuuri seitsmendal etapil peeti 29,5-kilomeetrine temposõit, kus võidu teenis austraallane Kane Richards (Roojai Insurance; 43.59). Teise aja sõitis välja hiinlane Xianjing Lyu (china Glory – Mentech Continental Cycling Team; +0.44) ja kolmanda rumeenlane Cristian Raileanu (Li Ning Star; +0.51). Karpenko (+7.13) sai 76., Nisu (+9.53) 103., Laas (+10.10) 106. ja Räim (+11.42) 113. koha.

Velotuuril jääb sõita veel kolm etappi. Nisu (+24.26) hoiab üldarvestuses 55., Räim (+27.35) 65., Laas (+33.29) 79. ja Karpenko (+38.41) 96. positsiooni. Liidriks kerkis Richards, kellele järgnevad Petr Rikunov (Chengdu Cycling Team; +0.14) ja Timofei Ivanov (Hengxiang Cycling Team; +1.02). Punktiarvestuses hoiab Laas Rikunovi järel teist kohta.

Kaheksas etapp on taas siledam, kui sõidetakse Fairy Lake'i ümbruses 120,5 kilomeetrit.