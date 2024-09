Viljandi pidi eurosarja avamängus vastaste paremust tunnistama

Mängu ilma oma ühe põhimängija, Aleksander Pertelsonita alustanud viljandlased suutsid esimesed 12 minutit vastastega võrdselt võidelda ja juhtisid 5:3. Siis aga viskasid rumeenlased seitse vastuseta väravat ning tõid kohtumisse sisuliselt otsustava murrangu. Esimese poolaja lõpuks olid tablool Viljandi HC kaotusnumbrid 9:16.

Teisel poolajal proovisid viljandlased erinevaid taktikaid, kuid vaatamata sellele suutsid pika rotatsiooniga Bukaresti mängijad oma paremuse ning füüsilise üleoleku kindlalt maksma panna. Mängu lõppseisuks jäi 35:24. Viljandi poolelt viskas Sten Maasalu viis väravat. Vastaste eest sai Stefan Razvan Chiratcu kirja üheksa tabamust.

"Mängisin oma elu esimese kohtumise eurosarjas ja võin tõdeda, et kogemus on positiivne. Me tulime võidu järgi ning suutsime selle pikema pingi ning vähemate eksimustega kindlustada. Suutsime näidata meeskondlikku esitust ning kodus toimuvaks matšiks hea edu kaasa võtta," kommenteeris Bukaresti resultatiivseim mees.

"Tuleb vist tõdeda, et füüsis oli tänase päeva märksõna. Suutsime nende tempos püsida esimesed 12 minutit, siis kaotasime juba eksimuste pealt natukene enesekindlust. Loomulikult oli meil tähtis puuduja, aga ainult selle taha pugeda ei saa. Tuleb realiseerimist parandada ning loota, et saame selle pealt võõralt väljakult positiivsema tulemuse," lõpetas Maasalu.

Viljandi HC ja Bukaresti klubi korduskohtumine toimub Rumeenias järgmisel laupäeval. Põlva Serviti ja Mistra alustavad oma euroteekonda oktoobri keskel, kui minnakse kokku vastavalt Hollandi klubiga JD Techniek Hurry Up ja Leedu võistkonnaga VHC Sviesa.