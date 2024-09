Kaljulaid: oleks parem, kui EOK toetust ei määraks vaid mehaanilised kriteeriumid

Tänavu Pariisis jäi Eesti koondis esimest korda pärast 1996. aastat suveolümpialt medalita. Kaljulaid on viimasel ajal kohtunud Eesti spordirahva esindajatega ja jälginud spordiarutelusid kõrvalt.

"Tundub, et Eesti rahva enamik arvab, et peaksime panustama sellesse, et meil oleks rohkem seda tõenäosust, kas see medal tuleb. Mulle tundub, et see on Eesti inimestele oluline," lausus ta ETV saates "Ringvaade".

"See tähendab, et me peame võib-olla suutma teha Team Estoniaga sellist tööd, kus võib-olla vähemate sportlastega, aga fokuseeritumalt, korralikumalt formeeritud tiimidega, tihedas koostöös erialaliitudega, võib-olla ka läbi rahvusvahelise koostöö suudame viia igaks olümpiaks rohkem sportlasi sinna, kus nad heal päeval selle medali toovad."

"Sest lõpuks on see tõenäosuste küsimus. Mida rohkem on neid, kel on tõenäosus võita medal, siis see medal ka tulla saab. Kindlasti saab vaadata, mida teevad näiteks norralased, rootslased, taanlased ja mida võib-olla ei tee soomlased, kes meiega koos jäid nullile," jätkas ta.

Kaljulaid lisas, et toetamine võiks olla senisest vähem jäik ja baseeruma mitte üksnes kvantitatiivsetel numbritel. "Korra hüppasin, läks hästi, korra jooksin, läks hästi ja nüüd on mul see toetus," lausus ta praeguse süsteemi kohta.

"Ma arvan, et see oleks kahepoolselt parem, kui toetuse andja EOK jälgiks seda meeskonda, mis seal ümber toimub, kas alaliit on jätkuvalt paadis, toetab, kas sportlasel on veel mingeid vajadusi ja niimoodi liiguks samm-sammult, mitte vaid mehaaniliste kriteeriumite alusel."

Rahvusvahelises spordis on viimasel ajal seoses sõjategevusega Ukrainas väga esil ka spordi ja poliitika vahekord. Kaljulaid on aastaid poliitikas tegutsenud ja seda sfääri ei karda, kuigi ei pea ka kõige olulisemaks.

"Ma arvan, et ROK-is peab seda häält julgelt kõlada laskma, et see on väga oluline probleem. Olümpiavaatajad, kes on harjunud, et olümpial on päris korralike paariariikide sportlasi ja seal on paar puudu, saavad aru, et midagi on väga valesti," ütles ta.

"Aga see kindlasti ei ole keskne selles töös, mida Eesti spordis edendamiseks tahaks teha. Lihtsalt ma üldse ei karda seda multilateraalset keskkonda. Paljurahvuselist eri kultuuride koostööd. Olen seda ÜRO-s palju harjutada saanud."

EOK presidendiks kandideerimiseks avalduste esitamise tähtaeg on 13. september. Presidendiks kandideerijad peavad 13. septembriks esitama nõusoleku ja esildise vähemalt 15 toetusallkirjaga.

EOK valimised, kus lisaks presidendile valitakse asepresidendid ning täitevkomitee ja esindajate kogu liikmed, on 11. oktoobril.