Judoliidu president: meie järelkasv on aegade parimas seisus

Üle 18 aasta toimusid Tallinnas taaskord juunioride Euroopa meistrivõistlused judos. Tänavustelt tiitlivõistlustelt võideti kaks hõbemedalit, Jakob Vares alla 100-kiloste noormeste ja Emma-Melis Aktas üle 78-kiloste neidude klassis. Eesti Judoliidu presidendi Kaido Kaljulaidi arvates on noored Eesti judolootused väga heas seisus.

"Meie järelkasv on parimas seisus, mis ta on läbi aegade olnud. Täna on lihtsalt see mass väga häid maadlejaid ka kodus olemas, et meie tippudel on võimalik sparringukaaslased saada ka kodust. Ma arvan, et see olukord on meil parim, mis ta viimase 20 aasta jooksul on olnud," sõnas Kaljulaid.

Tänavu kuni 18-aastaste noorte Euroopa meistriks tulnud noorest judokast Marek-Adrian Mäsakust oodatakse väga palju. "Selle noore edu taga on kindlasti tema iseloomuomadused, mis on kindlasti sportlase jaoks väga tähtis. Tema järjepidevus ja treeningtahe, motivatsioon, loomulikult füüsilised omadused, mis on tal erakordselt head," kinnitas Kaljulaid.

"Loomulikult Los Angelese olümpia on tegelikult see siht, aga nagu ma ütlesin, on kõige tähtsam hoida ta tervena. Me oleme täiesti kindlad, et ta on võimeline meile tulevikus medaleid tooma ka täiskasvanute seas," tõdes alaliidu president.

Mäsak ei ole ainus, kellele on pandud kõrged lootused. Kogu juunioride koondise ning ka alles vanuselt sinna jõudvate noorsportlaste jaoks on ootused kõrged. "Euroopa on kõige tugevam kontingent ja nagu näha, siis nad on praegu Euroopa hõbedad. Kuna meie tiim on väga noor, siis need, kes jõuavad sellele tasemele paari aasta pärast, näitavad sama head tulemust. Latt on seatud kõrgele," kinnitas juunioride koondise peatreener Dmitri Lepp.

Oktoobri alguses peetakse ka Juunioride maailmameistrivõistlused, kuhu Eesti koondisest läheb osalema Jakob Vares.