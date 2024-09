Eesti judonoored said koduselt EM-ilt kaks medalit

Kolmandat korda toimuvad Eestis rahvusvahelised judo tiitlivõistlused, seekord siis juuniorite Euroopa meistrivõistlused, mida viimati korraldati 2006. aastal. Kui reede medalit ei toonud, siis laupäeval tuli neid lausa kaks.

Kuni sajakiloste noormeeste klassis oli parim eestlane 18-aastane Jakob Vares, kes saavutas teise koha. Võit läks Serbiasse Milan Bulajale.

"Ütleme nii, et olen rahlul, aga oleksin tahtnud pikemalt maadelda," lausus Vares ERR-ile. "Olen Serbia poisiga kolm aastat tagasi euroopakatel maadelnud. Veerandfinaalis kaotasin, seekord ka kaotasin, aga tunne oli kõvasti parem."

"Taktika oli lihtsalt selline, et pea oli tühi. Tahan teha rahvale, tahan teha fännidele, enda jaoks. Läksin lihtsalt ja andsin endast kõik, mis sain anda ja proovisin parimat."

"See, kuidas rahvas möirgas ja karjus, andis kindlasti palju juurde ja matšid tulid ka sellepärast paremini välja," ütles Vares.

Üle 78-kiloste naiste klassis jõudis finaali ja sai kodupubliku ees hõbemedali kaela alles 16-aastane Emma-Melis Aktas. Võitis prantslanna Celia Cancan.

"Muidugi oleksin seda kulda tahtnud, aga mul on veel kolm aastat, et seda kulda võtta," ütles Aktas. "Ma lasin endale peale tulla ja kaks korda jäin hästi lollisti taha kangutama. Võib olla oleks see isegi töötanud, aga ma kuidagi vajusin ise maha, siis ta sai mind kontreerida. Ma olin õnnelik, et ma nii palju publikule korda lähen ja see andis enesekindlust juurde."

Juuniorite koondise peatreener Dmitri Lepp jääb Eesti sportlaste sooritustega kodustel tiitlivõistlustel väga rahule.

"Meie noored näitasid, et nad on võimelised maadlema mitte ainult Euroopa tasemel, vaid ka maailma tasemel," lausus ta. "Tänane päev näitas, et sisu on, potentsiaali on ja tuleb edasi tööd teha. Järgmine samm on siis juba need kullad ära võtta."

Pühapäeval kulmineerub juunioride EM võistkonnavõistlusega.