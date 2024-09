MM-sarjas teiseks tõusnud Tänak: kõik tiimis peaksid enda üle uhked olema

Ülikarmil Akropolise rallil pääseski suuremate probleemideta vaid MM-sarja üldliider Neuville, pühapäevase arvestuse võidu poole liikunud Sebastien Ogier (Toyota) rullus punktikatsel üle katuse ja leppis laupäeva eest saadud 13 punktiga.

"Muidugi ootasime, et nädalavahetusel on palju draamat, aga lõppude lõpuks on see suurepärane meeskondlik tulemus," rääkis Ott Tänak pärast rallit Hyundai pressiteate vahendusel. "Kõik peaksid enda üle uhked olema. Meie ümber toimus nii palju, et kolmikvõit teenida on fantastiline viis, kuidas nädalavahetusele punkt panna."

Tänak koges ebaõnne laupäeval, kui alustas võistluspäeva esikohalt, aga pidi avakatsel kaks korda rehvi vahetama. "Kahju, et kaotasime laupäeva hommikul kohti - me ei tea, mis võinuks olla, aga see on üks kalendri raskemaid rallisid ja tulemus on hea kogu meeskonnale," tõdes ta.

"See on uskumatu, oli hullumeelne nädalavahetus," rääkis pressiteate vahendusel Neuville. "Olin mures, kui karmid teed sellel rallil on; teadsin, et vajame teistsugust lähenemist, et oma MM-sarjas saavutatud edu säilitada. See tõi kasu võidu ja meeskondlikult hea tulemusega. Me ei sõitnud nädalavahetuse jooksul piiri peal, et vältida rehvipurunemisi ja muid momente ning hoidsime neli ratast teel. Nüüd on meil tugev edu ja üritame viimasel kolmel etapil punkte kaitsta."

MM-sarja üldarvestuses on Neuville'il nüüd 192 punkti, Tänakul on teisena 158 ja Ogier'l kolmandana 154 punkti. Neile järgnevad Elfyn Evans 140 ja Adrien Fourmaux 130 punktiga.