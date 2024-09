Tänak Neuville'i lepingust: nii või teisiti on tulevik üsna lahtine

Autorallimaailmas on spekuleeritud, et Hyundai tehasevõistkond võib MM-sarjast kaduda ja jätkata näiteks eratiimina. Praeguste reeglite järgi sõidetakse sarjas 2026. aasta hooaja lõpuni, kuid muudatus võib tulla juba varem.

Kui Neuville'i eelmine leping oli kolmeaastane, siis nüüdne vaid üheaastane. Ka Ott Tänaku kontraht meeskonnaga kehtib vaid 2025. aastani. Väljaanne DirtFish küsis eestlaselt, kas belglase lühike leping annab põhjust muretsemiseks.

"Ma arvan, et vist jah," vastas Tänak. "Aga nii või teisiti on kogu tulevik üsna lahtine. Eks vaatame, kuidas spordiala tervikuna areneb. Kui me kõik koos areneme, siis on loodetavasti kõik võimalik."

Praegus homologeerimistsükkel kestab 2026. aastani ja 2027. aastal alustatakse nii-öelda puhtalt lehelt ehk uute reeglitega. DirtFishi andmetel tulevad Hyundai tiimi seest aga teated, et tehasemeeskond lõpetab tegevuse juba 16 kuu pärast.

Tänak rõhutab kogu sarja tuleviku mõttes 2027. aasta reeglite olulisust. "Meie kõigi jaoks on praegu äärmiselt tähtis langetada õigeid otsuseid ja liikuda õiges suunas," lisas ta.

"Praegu pole midagi halba öelda, promomise valdkonnas lähevad asjad samm-sammult paremaks. Aga me kindlasti vajame veel palju samme. Kuid ikkagi, mõnikord on nii, et ajades mõne inimese tagajalgele, aitab see kõiki."

Hyundai autorallimeeskond osaleb MM-sarjas järjepidevalt alates 2014. aastast. 2019. ja 2020. aastal teeniti võistkondlik MM-tiitel, individuaalselt pole keegi Hyundaiga seni maailmameistriks kroonitud.