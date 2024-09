Heiko Rannula: alustasime mängu liiga pehmelt

Kalevi juhendaja Heiko Rannula tõdes mängujärgses intervjuus ERR-ile, et tema hoolealuste kahvatu etteaste jäi kehva alguse taha. "Loomulikult oli vastane tugev, aga me oleks kindlasti saanud ise paljusid asju paremini teha, eriti just mängu alguses," ütles Rannula.

"Eks vastastel ongi selline tase. Meie alustasime pigem pehmelt. Sealt see vahe tuligi. Ma arvan, et Eesti poisid olid selleks mänguks isegi paremini valmistunud kui meie välismaalased. Pikkade osakond jäi mängu alguses liiga pehmeks ja kui annad sellisele meeskonnale kohe 10-punktilise edu, siis läheb raskeks."

Rannula lisas, et kalevlased peavad palliga otsustavamalt tegutsema. "Sellised mängud on väga õpetlikud. Üks asi oli taktikalised nüansid, kuid erinevus oli ka otsuste kiiruses, õigete otsuste langetamises ja füüsilisuses. Nendes kõigis saame juurde panna, aga ma ütlen veel, et selle mängu videomaterjal on õppimiseks väga hea."

Eelmisel hooajal tõsise põlvevigastuse saanud Hugo Toom tegi Parisi vastu korraliku partii, kui tõi kaheksa mänguminutiga 12 punkti. "Me üritame temaga olla väga ettevaatlikud. Jah, täna tegi ta tubli mängu, aga ütleme nii, et päris sellest õigest kohast on ta veel kaugel. Me proovime tema mänguaega tasakaalukalt kontrollida ja küll ta jõuab järgmise kuu jooksul oma päris õigesse vormi," märkis Rannula.

Laupäeval läheb Kalev kolmanda koha mängus vastamisi kas Kristian Kullamäe leivaisa Bilbao või Kaspar Treieri tööandja Napoliga.