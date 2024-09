Kauli teine start Pariisis lõppes 13. kohaga

Kaul sai kirja aja 1.17,76 ja edestas üht konkurenti. Viimasena viis kaheksa parema sekka aeg 1.11,93. Eelujumise kiireim oli ungarlanna Pianka Pap 1.08,60-ga.

Kauli jaoks oli tegemist teise olümpiastardiga Pariisis. 50 meetri vabaltujumises tuli ta 15. kohale.

"Jään väga rahule! Samamoodi nagu esimese stardi puhul võinuks minu aeg ja ja koht parem olla - need tulemused polnud minu isiklike rekordite lähedased ajad," lausus Kaul võistluse järel. "Küll aga olen väga rahul, et ma siin võistelda sain - tahaksin veel ja veel ujuda."

"Kui pärast 50 m vabaltujumise starti tundsin, et minust jäi kõik maha, siis täna oli tunne, et võib-olla jäi väike grammike veel sisse. 100 m on palju ettearvamatum distants ja seda tuleb targasti ujuda. Ei saa enda peale pahane olla, tegin hea esituse."

Tokyo paraolümpiamängudel sai Kaul 50 meetri vabaltujumises kümnenda ja 100 meetri vabaltujumises 13. koha.

Eesti sportlastest on paraolümpiamängudel stardis veel ujuja Matz Topkin, kes teeb laupäeval klassis S4 kaasa meeste 50 meetri selilidistantsil.