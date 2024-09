Eesti jalgpallikoondis jäi Rahvuste liiga avamängus napilt alla Slovakkiale

Kuigi Eesti alustas mängu julgelt ja tahtega rünnata, möödus avapoolaeg siiski suuresti vasakult äärelt rünnakuid ehitanud Slovakkia taktikepi all. Eesti esiväravavaht Karl Jakob Hein jäi esmalt ette Tomaš Suslovi lähilöögile ja tõrjus siis oma parempoolse posti kõrvalt suurepäraselt Laszlo Benesi löögi. Avapoolajal oli Eesti kõige ohtlikum võimalus Rauno Sappinenil, kellel ei õnnestunud Michael Schjönning-Larseni vasakult äärelt antud teravale tsenderdusele jalga vahele saada.

Teisel poolajal jõudsid slovakid üha lähemale: viis minutit pärast riietusruumist naasmist saatis David Hancko tugeva löögi Eesti värava latti, seitse minutit hiljem kõlistas Ondrej Duda Heina värava paremat posti.

68. minutil leidis Alex Matthias Tamm hea sööduga Sappineni, kes saatis üks-üks olukorras palli Slovakkia väravavahist, kogenud Martin Dubravkast mööda võrku, ent söödu hetkel oli Eesti ründaja suluseisus ja värav ei lugenud. Paar minutit hiljem jäi pall Eesti karistusalas lahtiseks ning Suslov vajutas selle kuuekasti joonelt libistades võrku.

88. minutil tegi Robi Saarma vasakul äärel hea eeltöö ja tema tsenderduse saatis karistusalas otse õhust värava poole Ioan Yakovlev, ent Slovakkia kapten, Pariisi Saint-Germaini kaitsja Milan Škriniar seisis õiges kohas ja peatas palli teekonna.

Suslovi tabamus jäigi mängu ainsaks väravaks ja Slovakkia teenis nõnda 1:0 võidu. C-divisjoni esimese grupi avamängus oli Rootsi neljapäeval Alexander Isaki kahe värava ja Viktor Gyökeresi resultatiivse penalti toel Aserbaidžaanist üle 3:1. Eesti peab pühapäeval võõrsil teise kohtumise Rootsiga.

Enne mängu:

Slovakkiaga on Eestil ette näidata vaid kaks mängu: 2005. aastal kohtuti MM-valikturniiril, kus mõlemad kohtumised lõppesid vastase napi üheväravalise paremusega.

"Eks ole näha selles tsüklis, aga EM-il treenerid ei vahetanud väga positsioone, mis näitab, et meeskond on hästi sisse töötanud. Kõik teavad oma ülesandeid, rolle ja seda on ka väljakul näha, et meeskond on hästi organiseeritud," kirjeldas vastaseid Eesti koondise peatreener Jürgen Henn.

"Eelkõige on nad intensiivsed, standardites tugevad, sirgjoonelised pigem, ei ole mingeid väga hulle kombinatsioone palliga, aga suudavad konkreetseid rünnakuid teha ja palju mängijaid on neil kastis ka tsenderduste ajal. Selleks peame valmis olema ja hästi reageerima," lisas keskkaitsja Märten Kuusk.

Peatreener rõhutas siiski, et ka Eesti koondises on üsna edukalt kulgenud jalgpallisuve järel tunda positiivset õhkkonda. Mängijad on uuele Rahvuste liiga tsüklile vastu minnes enesekindlad.

"Ootusärevus on kindlasti. Rahvuste liiga – pole seda formaati tükk aega mänginud, tugevad vastased," märkis Kuusk. "Nagu ütlesin, kui väljakule lähme, eks kõik mõtlevad mänguplaani peale, iga jalgpallur, et ega me ei jõua muust mõeldagi. Fookus ja tähelepanu on kõikidel olulistel detailidel, mis on väljakul vajalikud, et saaks vastasele ära teha – ei jõua muust mõelda."

Eesti osalusega C-liiga alagruppide võitjad pääsevad järgmiseks Rahvuste liiga hooajaks üks tase kõrgemasse B-liigasse, kaks tasandi madalaima asetusega koondist langevad D-liigasse. Meie rahvusmeeskonnaga samasse alagruppi kuuluvad veel Rootsi ja Aserbaidžaan.

Eesti koondise koosseis mänguks Slovakkiaga:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Real Valladolid (ESP) 30/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Plovdivi Botev (BUL) 15/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 94/0

3 Artur Pikk (05.03.1993) – Opole Odra (POL) 61/1

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Plovdivi Botev (BUL) 58/4

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 32/0

19 Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond 16/0

6 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 54/8

17 Martin Miller (25.09.1997) – Bohemian FC (IRL) 33/2

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 33/0

20 Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers (IRL) 25/0

11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 18/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 11/0

21 Martin Vetkal (21.02.2004) – Brommapojkarna (SWE) 7/1

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Helsingi HJK (FIN) 5/1

8 Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora 3/1

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – Paide Linnameeskond 0/0

Ründajad

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 53/12

13 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 7/2

7 Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 4/0

Peatreener: Jürgen Henn

Abitreenerid: Joel Indermitte, Arno Pijpers

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Ilo Rihvk

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterpeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets

Kokk: Peeter Pihel

Fotograaf: Liisi Troska

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustaja: Merily Toom

Mänedžer: Miko Pupart

Slovakkia koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Martin Dubravka (15.01.1989) – Newcastle United (ENG) 45/0

12 Marek Rodak (1312.1996) – Al-Ettifaq FC (KSA) 22/0

23 Henrich Ravas (16.08.1997) – KS Cracovia (POL) 0/0

Kaitsjad

2 Peter Pekarik (30.10.1986) – klubita 130/2

14 Milan Škriniar (11.02.1995) – Paris Saint-Germain (FRA) 71/3

16 David Hancko (13.12.1997) – Feyenoord (NED) 41/4

6 Norbert Gyömber (03.07.1992) – Al-Kholood (KSA) 40/0

5 Lubomir Šatka (02.12.1995) – Samsunspor (TUR) 33/1

3 Denis Vavro (10.04.1996) – FC Copenhagen (DEN) 21/1

4 Adam Obert (23.08.2002) – Cagliari Calcio (ITA) 7/0

13 Samuel Kozlovsky (19.11.1999) – Widzew Lodž (POL) 0/0

Poolkaitsjad

8 Ondrej Duda (05.12.1994) – Hellas Verona (ITA) 75/14

22 Stanislav Lobotka (25.11.1994) – SSC Napoli (ITA) 58/4

21 Matuš Bero (06.09.1995) – VfL Bochum (GER) 31/1

10 Laszló Benes (09.09.1997) – Union Berlin (GER) 23/2

19 Tomáš Rigo (03.07.2002) – Baník Ostrava (CZE) 1/1

Ründajad

9 Robert Boženik (18.11.1999) – Boavista F.C. (POR) 43/7

17 Lukaš Haraslin (26.05.1996) – Sparta Praha (CZE) 39/6

7 Tomaš Suslov (07.06.2002) – Hellas Verona (ITA) 31/3

15 David Strelec (04.04.2001) – ŠK Slovan Bratislava 21/3

20 David Duriš (22.03.1999) – MŠK Žilina 14/1

11 Lubomir Tupta (27.03.1998) – Slovan Liberec (CZE) 6/0

18 Leo Sauer (16.12.2005) – NAC Breda (NED) 3/0

Peatreener: Francesco Calzona