Henn kiitis Slovakkia organiseeritust: kõik teavad oma ülesandeid ja seda on väljakul näha

Neljapäevane vastane Slovakkia tegi mängueelse treeningu päeval kodumaal, ent Eesti koondisele on nad tuttavad ka suvistest Euroopa meistrivõistlustest, kui andsid korraliku lahingu nii Belgiale, Rumeeniale kui ka kaheksandikfinaalis Inglismaale.

"Eks ole näha selles tsüklis, aga EM-il treenerid ei vahetanud väga positsioone, mis näitab, et meeskond on hästi sisse töötanud. Kõik teavad oma ülesandeid, rolle ja seda on ka väljakul näha, et meeskond on hästi organiseeritud," kirjeldas vastaseid Eesti koondise peatreener Jürgen Henn.

"Eelkõige on nad intensiivsed, standardites tugevad, sirgjoonelised pigem, ei ole mingeid väga hulle kombinatsioone palliga, aga suudavad konkreetseid rünnakuid teha ja palju mängijaid on neil kastis ka tsenderduste ajal. Selleks peame valmis olema ja hästi reageerima," lisas keskkaitsja Märten Kuusk.

Peatreener rõhutas siiski, et ka Eesti koondises on üsna edukalt kulgenud jalgpallisuve järel tunda positiivset õhkkonda. Mängijad on uuele Rahvuste liiga tsüklile vastu minnes enesekindlad.

"Ootusärevus on kindlasti. Rahvuste liiga – pole seda formaati tükk aega mänginud, tugevad vastased," märkis Kuusk. "Nagu ütlesin, kui väljakule lähme, eks kõik mõtlevad mänguplaani peale, iga jalgpallur, et ega me ei jõua muust mõeldagi. Fookus ja tähelepanu on kõikidel olulistel detailidel, mis on väljakul vajalikud, et saaks vastasele ära teha – ei jõua muust mõelda."

Eesti koondise Rahvuste liiga kohtumisest Slovakkiaga teevad neljapäeval algusajaga kell 21.30 ülekande ETV2 ja ERR-i spordiportaal.