Käit: proovime nii endale kui fännidele jätta positiivse tunde

Jalgpallikoondis kogunes ilusa ilma ja hea tujuga. Koondise väravavaht Karl Jakob Hein saab esmakordselt puurisuule asuda kõrgliigaklubis regulaarselt mänguaega teeninud mängijana. See lisab enesekindlust, nädalavahetusel liigas saadud suur kaotus tuleb selja taha jätta.

"Enesekindlust ei saa lasta mõjutada, tuleb järgmine mäng, mängud tulevad kiiresti, peab tegema lihtsalt analüüsi, peab valmistuma," rääkis Hein esmaspäeval. "Muidugi on hea tulla koondisesse, kui olen mänguaega saanud regulaarselt ja võib-olla hoog on sees."

Viimased valiktsüklid on Eestil kulgenud üle kivide-kändude. Seekordset loodetakse alustada helgemates toonides. "Eks me kõik mängijatega loodame. Ma suvises aknas ei olnud kaasatud, ma vaatasin, kuidas nad mängisid, mulle meeldis. Eks me kõik selles aknas proovimegi samamoodi hea positiivse tunde jätta ka fännidele ja endale," rääkis koondise poolkaitsja Mattias Käit.

Bukaresti Rapidis on Käit hooaja alguses saanud korralikult mänguaega, kuigi tulemused pole päris need, mida oleks oodanud. "Füüsiliselt on okei, vaimselt - eks ta natuke raske on olnud, sest ei ole ju olnud sellised skoorid, mida oleme lootnud meeskonnaga, väga palju viike on olnud, kus oleme ka eduseisu lihtsalt maha mänginud. Treenerivahetus veel lisaks, aga muidu hetkeseisuga koondiseks valmis," tõdes Käit.

Rahvuste liigas on ees ootamas mängud kahe väga kõva vastasega - suvisel EM-il kaheksandikfinaali jõudnud Slovakkia ja eelmises tsüklis meid kaks korda võitnud Rootsiga. "Lõppkokkuvõttes on kõik mängud omaette väljakutse. Ega midagi: paneme ennast valmis, teeme head, kvaliteetsed trennid. Kolm-neli päeva on aega, paneme ennast valmis ja läheme anname hea lahingu," sõnas Hein.

Slovakkia mängust teeb neljapäeval kell 21.30 otseülekande ka ETV2.