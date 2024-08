Slovakkia koondis tuleb Tallinnasse peaaegu parimas koosseisus

Calzona käsutuses on mitmed Euroopa tippliigades leiba teenivad mängijad nagu näiteks väravavaht Martin Dubravka (Newcastle United), keskkaitsja ja koondise kapten Milan Škriniar (Pariisi Saint-Germain) ning poolkaitsja Stanislav Lobotka (Napoli).

Ainsaks oluliseks puudujaks võib pidada Belgia kõrgliigas mängivat poolkaitsjat Patrik Hrošovskyt, kes jääb eemale perekondlikel põhjustel. "Hrošovsky ootab perele lisa. Ta on mängija, kes annab meile väga palju juurde, kuid perekond on minu arvates alati esikohal ja seepärast lubasin tal koju jääda," ütles Calzona pressikonverentsil.

Võimalikeks debütantideks on Poola kõrgliigas pallivad poolkaitsja Peter Pokorny ja vasakkaitsja Samuel Kozlovsky. "Me peame rohkem noori esinduskoondisesse kaasama. Pokorny täidab enam-vähem sama rolli, mis Hrošovsky. Ta on oma koduklubis kindel põhimees. Edasine sõltub temast endast, kas näeme veel teineteist koondises või mitte," märkis juhendaja.

EM-finaalturniiril 16 parema sekka jõudnud Slovakkia alustab Rahvuste liigat 5. septembril võõrsilmänguga Eesti vastu. Kolm päeva hiljem minnakse kodus vastamisi Aserbaidžaaniga.

Slovakkia koosseis eelseisvas koondiseaknas:

Väravavahid: Martin Dubravka (Newcastle United), Henrich Ravas (Cracovia), Marek Rodak (Al-Ettifaq).

Kaitsjad: Peter Pekarik (koduklubita), Michal Tomic (Bodö/Glimt), Norbert Gyömber (Al-Kholood), Denis Vavro (Kopenhaagen), Lubomir Šatka (Samsunspor), Milan Škriniar (Pariisi Saint-Germain), Adam Obert (Cagliari), David Hancko (Rotterdami Feyenoord), Samuel Kozlovsky (Lodzi Widzew).

Poolkaitsjad: Stanislav Lobotka (Napoli), Peter Pokorny (Wroclawi Slask), Juraj Kucka (Bratislava Slovan), Ondrej Duda (Verona Hellas), Laszlo Benes (Berliini Union), Tomaš Rigo (Ostrava Banik), Matuš Bero (VfL Bochum).

Ründajad: Lukaš Haraslin (Praha Sparta), David Duriš (Žilina), Leo Sauer (NAC Breda), Lubomir Tupta (Libereci Slovan), Ivan Schranz (Praha Slavia), Tomaš Suslov (Verona Hellas), David Strelec (Bratislava Slovan), Robert Boženik (Boavista).