Tulemuses pettunud Henn: seisime kaitses nagu sõdurid

Eesti seisis kaitses hästi ja lõi ka ise väravavõimalusi, näiteks ei ulatunud Rauno Sappinen avapoolajal napilt Michael Schjönning-Larseni madala tsenderduseni ning teisel poolajal võeti Eesti ründaja värav suluseisu tõttu ära; ent slovakkidele tõi võidu Tomaš Suslovi 70. minuti tabamus.

"Praegu olen väga pettunud," tunnistas Eesti peatreener Jürgen Henn mängu järel. "Meil ei olnud õnneks kordagi seda tunnet, et oleme suure surve all ja kogu aeg on värav õhus, need olid pigem üksikud momendid. Karl [Hein] tassis, mida väravavahilt sellistes mängudes ongi vaja. Nüüd peame natuke töötama selle kallal, kuidas olla karistusalas otsustavam ja sirgejoonelisem, veel näljasem. Meeskond tegi suurepärase töö, teadsime, et peame kaitses olema 11 sõdurit väljakul ja seda tegime."

"Üks asi on see, mis plaaniga lähed enne mängu ja mis juhtub mängu ajal, aga mul oli väga hea meel, et mängijad kohanesid sellega, kuidas vastane lasi mängida. Meie plaan ja lootus oli esimesel poolajal mängida lühikesega ja palli hoida, aga seda nad ei lasknud meil väga teha. Kohanesime päris hästi, mängisime sirgjoonelisemalt ja saime läbi selle initsiatiivi," sõnas Henn.

Eesti jaoks jätkub Rahvuste liiga uus hooaeg pühapäeval võõrsilmänguga Rootsis, kes sai neljapäeval oma avamängus 3:1 võidu Aserbaidžaani üle. "Peame puhkama ja tegema analüüsi, minema sama hingestatusega Rootsi," tõdes Henn.

"Teadsime, et Slovakkia on hea tiim, nad mängivad head jalgpalli, jooksevad mitme mehega liini taha ja on kogu aeg ohtlikud. Esimesel poolajal oli meil võib-olla keeruline survet peale saada, teisel poolajal tekitasime rohkem võimalusi. Lõppkokkuvõttes aus seis," hindas kaks head tõrjet teinud Eesti väravavaht Karl Jakob Hein.

"Üldkokkuvõttes olime tublid, jalgpallis on iga mäng mingi periood vaja kannatada. Slovakkia kvaliteediga võistkond pani surve peale ja tekitas võimalusi, aga kaitsesime kohati päris hästi. Rootsi vastu midagi lihtsamaks ei lähe, nad on tippklassi võistkond," kinnitas Hein.