Karl Jakob Hein: mäng Barcelona vastu oli tööõnnetus

Inglismaa tippklubi Londoni Arsenali akadeemiast sirgunud 22-aastane Hein liitus tänavu suvel laenulepingu alusel Hispaania kõrgliigasse kuuluva Valladolidi Realiga. Eestlasest puurilukk on praeguseks Hispaanias kirja saanud neli mängu ja neist kahes hoidnud oma värava puutumatuna.

"Seni on olnud väga äge periood. Meil on olnud häid tulemusi ja ka kehvemaid tulemusi nagu näiteks laupäeval [Barcelona vastu - ERR] oli, aga üldpildis on kõik väga positiivne, et sain maailma tippliigas debüteerida ja mänguminuteid koguda," sõnas Hein.

Eesti koondise esikinnas on esimese nelja vooru jooksul ohjeldanud nii Madridi Reali kui ka Barcelona tähti. "Nende vastu mängides on tasemevahet tunda. Kui mängid tippvõistkonna vastu, siis on seda turmtuld ja väravaolukordi kõvasti rohkem, aga tegelikult peab ikkagi igas mängus iga sekund valmis olema, et midagi kahe silma vahele ei jääks."

Barcelona lõi laupäeval Heina selja taha koguni seitse palli. "Nüüd on meie meeskonna jaoks väga väljakutsuv hetk. Sellistes situatsioonides tuleb välja meeskonna iseloom. See mäng oli tööõnnetus, et seitset väravat ei saa sisse lasta. Ükskõik, mis tasemel. Samas usun, et see õppetund teeb meist tugevama meeskonna."

Heinast sai kohe Valladolidi esiväravavaht, kuid ta ei tohi hetkekski loorberitele puhkama jääda. "Sellisel tasemel on üsna armutu konkurents. Iga mängija peab oma koha eest võitlema, sest midagi pole garanteeritud. Mina teen oma tööd edasi, tõrjun palle ja proovin oma kohta säilitada, aga lõppkokkuvõttes otsustavad treenerid."

Hein lisas, et ta võeti Valladolidis soojalt vastu. "Ma olen positiivselt üllatunud kui ägedad inimesed Valladolidis on, alates treeneritest kuni füsiodeni välja. Kultuuri mõttes mulle väga meeldib Hispaanias. Väga ilus ja suur riik. Valladolid on ilus ja puhas keskmise suurusega linn, kus on kõik olemas. Ma naudin sealset elu."

Eesti koondis alustab sel nädalal uut hooaega Rahvuste liigas, kui neljapäeval minnakse A Le Coq Arenal vastamisi Slovakkiaga ning kolm päeva hiljem võõrsil Rootsiga.

"Kõik koondislased väga ootavad neid mänge. Paljud eestlased mängivad nüüd välismaal ja ma usun, et sellised väikesed nüansid annavad koondisele väga palju hoogu juurde. Nüüd saame kõik kokku, teeme paar päeva trenni, valmistume mängudeks ja siis anname endast parima. Usun, et meil on kindlasti variante. Paneme ennast valmis ja anname lahingud."