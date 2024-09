Eesti ja Slovakkia mängu eel vahetati A. Le Coq Arenal murukatet

Suurem osa murukatte vahetusest leidis pühapäeval, 1. septembril aset lõunatribüüni karistusalas, mis saab looduslikult vähem päikesevalgust ning muru kasvu pärsib madalam temperatuur. Väiksemal määral sai uue katte ka põhjatribüüni juures olev karistusala.

"Viimastel kuudel on A. Le Coq Arena saanud suurt koormust ning väljaku väravaesised alad on seetõttu saanud kahjustada," selgitas EJLi jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja. "Kattevahetuse eesmärk on tagada Eesti – Slovakkia mänguks parimad võimalikud tingimused."

Eesti – Slovakkia festivaliala avatakse staadioni kõrval kell 19, kus loob meeleolu DJ QRX. Lisaks DJ-le tervitab seal külalisi maskott Siil ning tühjade kõhtude ja joogipoolise eest kannab hoolt Amps ja VLND Burger. Festivalialalt leiab mitmeid põnevaid atraktsioone, kus saab panna proovile oma täpsuse ja osavuse. Samuti ootab jalgpallisõpru fännikaup, mida saab soetada festivalialal asuvatest müügitelkidest. Alal liiguvad ringi ka jalgpalliliidu vabatahtlikud, kes müüvad mängukavasid ja värvivad soovijatel põsed sinimustvalgeks.

Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 21, hümn segakoori HUIK! esituses kõlab kell 21.30 ja kohtunik annab avavile kell 21.45. Otseülekannet mängust Slovakkiaga vahendavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal. Mängu esitleb EJL-i suurtoetaja A. Le Coq.