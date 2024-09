Henn: peame õppima, kuidas sellise vastasega päriselt mängida

Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn ütles pärast Rahvuste liigas võõrsil Rootsile 0:3 allajäämist, et noortele oli see hea õppetund, kuidas sellisel tasemel vastasega mängida.

"Võtmemoment oli pärast 0:1 väravat, kui vastane oli ka vigastatud ja olime ühega enamuses. Tekkis see tunne, et peame kohe ära tegema. Muutusime naiivseks – mida tahtsime tegelikult vältida ja rääkisime sellest enne mängu – ja vastane kasutas seda läbi üleminekute hästi ära," vahendab Soccernet.ee, mida Henn pressikonverentsil rääkis.

"Meie noorele keskväljale oli see väga hea õppetund, kuidas mängida sellisel tasemel vastasega, kes kuulub tippklassi. Arvestades, mis kvaliteediga on nende ründeviisik, kui liita sinna juurde ka ääremängijad. Peame õppima, kuidas sellise vastase vastu päriselt-päriselt mängida," lisas Henn.

"Ma arvan, et näitasime eriti esimeses kodumängus, et kodus võiksime vähemalt Slovakkia-sugustele võistkondadele peavalu valmistada. Teine mäng andis hea pildi ja info meile, et millised on väljakutsed väga-väga-väga tugevate vastastega," võttis Henn seekordse koondiseakna kokku.

