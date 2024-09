Itaalia alistas Prantsusmaa, Kasahstan hoidis Haalandit kuival

Prantsusmaa läks tempokat ja võimalusterohket kohtumist väga kiirelt juhtima, kui Pariisi Saint-Germaini ründaja Bradley Barcola sahistas pärast Itaalia kaitsjate ebaõnnestunud söötu kodusel Parc des Princes'il võrku juba 13. sekundil.

Pooletunnise mängu järel saatis Federico Dimarco otse õhust võrku Sandro Tonali osava kannasöödu, Davide Frattesi viis Itaalia viis minutit pärast teise poolaja algust juhtima ja Giacomo Raspadori vormistas külalismeeskonna võidu 74. minuti tabamusega.

"Selline algus oligi võidu võtmeks: kõik reageerisid koheselt, andsid ülejäänud meeskonnale jõudu ja rahu ning pärast seda mängisime oma mängu," sõnas Itaalia peatreener Luciano Spalletti. "Oli väga tähtis jätkata meeskondlikult, sest nii pingelises olukorras võib iga situatsioon tekitada kaose. Seepärast oli meie vaimne kindlus topelttugev - eksimused tulevad hirmudest, sellest, mida sa ei usu end olevat võimeline saavutama," lisas ta.

Teises A-divisjoni kohtumises aitasid Kevin De Bruyne kaks väravat Belgia 3:1 võiduni Iisraeli üle. B-divisjonis mängisid Wales ja Türgi väravateta ning Sloveenia - Austria 1:1 viiki, Island alistas Montenegro 2:0, aga Norra ei suutnud oma avamängus võõrsil enamat väravateta viigist Kasahstani vastu.

Norralased said Almatas väljakule saata tugeva koosseisu, kus Martin Ödegaardi, Alexander Sörlothi ja Antonio Nusa näol on mängijad nii Inglismaa, Hispaania kui Saksamaa tippklubidest, lisaks on meeskonna täht Erling Haaland Manchester City eest kolme Inglismaa kõrgliigamänguga löönud juba seitse väravat. Sellest aga võõrustajate vastu ei piisanud ning norralaste 19 värava poole saadetud löögist jõudis raami vaid üks, näiteks tabas Haaland teise poolaja alguses vaid mõnelt meetrilt posti.

"Väga suur pettumus. Tegime piisavalt et võita, kontrollisime kogu mängu, aga ei suutnud palli väravasse panna," sõnas Norra kapten Martin Ödegaard mängu järel. "Meil on meeskonnas kaks maailmatasemel mängijat, aga Haaland oli täna alla igasugust arvestust, see oli üks tema halvimaid mänge," arvas TV2-s endine Norra peatreener Egil Olsen.