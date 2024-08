Henn: kui välisliigas on mängija, kes mängib regulaarselt, siis on ta eelisseisus

Suuri muutusi võrreldes varasemate koondistega seekord esindusmeeskonnas ei ole, ent mõned märkimisväärsed puudujad siiski on. Reietrauma tõttu jääb kõrvale ründaja Henri Anier, poolkaitsja Henrik Ojamaa teatas aga karjääri lõpetamisest.

Lisaks jäävad Henni valikust seekord kõrvale mõned välismaal klubiotsingutega tegelenud pallurid, kellel napib mänguaega. Ka Eesti liiga meestele on eelistatud välisklubides regulaarselt pallivaid mängijaid.

"Kui ikkagi välisliigas on mängija, kes mängib regulaarselt, siis on tema natukene eelisseisus," selgitas Henn. "Eriti keskväljal on see konkurents tihe, mis ühtpidi teeb elu raskeks, aga teistpidi on väga hea, et meil on seal nii konkurentsi kui ka valikut."

"Need mängijad, kes mängivad, peaksid olema väga heas seisus ka füüsiliselt, mis on kindlasti neis kahes mängus väga oluline," lisas Henn.

Mitmed noormängijad on samuti koondisekutse saanud, sealhulgas võimaliku debütandina Patrik Kristal. Kas nad ka mänguaega saavad või liituvad hiljem hoopis 10. septembril Saksamaad võõrustava U-21 koondisega, on veel lahtine, ent Henni jaoks on oluline noori tegemistesse kaasata.

"Ühtepidi näha neid, et nemad oleksid siis ka tulevikus juba sammukese lähemal, kui neid on vaja. Ehk siis proovime hoida noori mängijaid endale natukene lähemal, et nad vajadusel oleks valmis, kui õige hetk on käes," märkis Henn.

Eesti koondis mängib Rahvuste liigas kodus Slovakkiaga 5. ja võõrsil Rootsiga 8. septembril.