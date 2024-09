Patrik Kristal: olen parem jalgpallur kui isa

Eesti jalgpallikoondis alustab uue Rahvuste liiga tsükliga, võõrustades avamängus Slovakkiat. Koondisekutse teenis ka 16-aastane Patrik Kristal, kelle isa Marko tegi koondiserekordeid 20 aastat tagasi. "Ringvaates" ütles Patrik Kristal, et nende perest on tema parim jalgpallur.

"Mina," ütles Patrik Kristal Jüri Muttika küsimusele, kumb neist on parem jalgpallur.

"Enesekindel, aga las ta jääb praegu," ütles Marko Kristal.

Praegu Paide Linnameeskonnas mängiv Patrik Kristal liitub tänavuse hooaja järel Saksamaa klubiga 1. FC Köln. 76 aastat tagasi asutatud 1. FC Köln on kolmekordne Saksamaa meister ja neljakordne karikavõitja. Tänavu kevadel langeti Bundesligast aste madalamale.

"See, mis teda seal ees ootab, on hästi kihvt. Ta läheb sinna, kus mängitakse suurt jalgpalli. Kus tal on võimalus jõuda suurde jalgpalli," hindas Marko Kristal.

"Mulle meeldib see mäng. Meeldib mängida seda. Isa on hea mentor," ütles Patrik Kristal.

Milline Patrik mängijana on? "Tal see jalgpallitarkus on olemas. Temaga on mänge huvitav analüüsida, tal on oma nägemus sellest, mismoodi ta mängus oli, mida ta seal tegi. Ja see on hästi lahe," hindas isa.

Kui Patrik Kristal peaks Slovakkia vastu väljakule pääsema, saab temast läbi aegade noorim mängija, kes Eesti eest mänginud.

Eesti ja Slovakkia kohtumine algab neljapäeva õhtul kell 21.45, otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 21.30.