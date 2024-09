Rein Taaramäe liitub Jaapani tiimiga

37-aastane Taaramäe avaldas juba juunikuus ERR-ile, et tänavune hooaeg jääb tema jaoks kõige kõrgemal tasemel ehk WorldTouris viimaseks. "Seal ongi pigem see tegur, et ma ei naudi seda taset enam, millel ma sõidan, neid riske. Vahetan ilmselt uuel aastal taset ja jätkan tasemel, kus ma saan nautida. Kus on kõik teistsugune – teistsugune kalender, teistsugune tiim."

Eestlase uus tiim võistleb taseme võrra allpool UCI Continentalis, tehes peamiselt kaasa Aasias toimuvatel velotuuridel. Meeskonna tänavuse hooaja koosseis koosneb suuresti jaapanlastest, kuid hingekirjast leiab ka Austraalia, Prantsusmaa ja Hollandi rattureid.

Taaramäe ütles klubi kodulehel avaldatud teates, et sai innustust Jaan Kirsipuust, kes võistles oma karjääri viimastel aastatel Aasias. "Igal sportlasel tuleb hetk, kus ta astub sammu tagasi ja leiab enda jaoks mõne teise väljundi. Minu jaoks ei ole rattaspordist täielikult taandumine võimalik. Olen endiselt heas füüsilises vormis ja mul on suur armastus rattaspordi vastu."

"Üks minu kaasmaalane, keda ma väga imetlen, Jaan Kirsipuu, tema oli lisaks Euroopale väga edukas ka Aasias. Seda nähes hakkasin ise Aasias võistlemisest unistama. Nüüd, kui olen 37-aastane, tunnen, et praegu on selleks ideaalne aeg. Ma tahan võistlemist järgmised paar aastat nautida ja samal ajal avastada uusi kohti," lisas Taaramäe.