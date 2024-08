Caitlin Clark säras taas ja Fever kindlustas tabelikohta

Viimases olümpiaeelses liigamängus WNBA rekordit tähistavad 19 resultatiivset söötu jaganud Clark viskas reedel 29 punkti, mis jääb vaid ühe silmaga alla tema hooaja resultatiivseimale tulemusele. Clark lisas kümme korvisöötu ja viis lauapalli ning sai esimeseks WNBA debütandiks, kes on oma esimesel hooajal teinud vähemalt kaks 25-10-5 mängu.

Fever sai hooaja esimesest üheksast mängust vaid ühe võidu, aga seejärel on 18 mängust võidetud 11. 12 võidu ja 15 kaotusega on Indiana nüüd tabelis seitsmendal kohal, 13 kohtumist enne põhihooaja lõppu ollakse üheksandal ehk esimesena play-off'ist välja jääval kohal olevast Atlantast ees kolme võiduga.

"Olen alati väljakul toimuvat hästi mõistnud ja näinud sündmusi juba enne nende juhtumist ette," rääkis Clark pärast reedest võitu. "Olen tiimikaaslastega kokkumängu arendanud, et oleksime ühel leheküljel. Meie esimene võit Phoenixi üle [30. juunil] oli üks meie hooaja tähtsamaid - pärast seda oleme hakanud mängima enda moodi korvpalli."

Clark on senise hooaja jooksul jaganud 223 resultatiivset söötu ning jääb vaid kahe korvisööduga maha Ticha Penicheiro poolt 1998. aastal püstitatud WNBA debütantide rekordist. Põhihooaja tabeliliidriks on 22 mängu võitnud ja neli kaotanud New York Liberty, Connecticut Sunil on teisena 19 võitu ja kuus kaotust. Tiitlikaitsja Las Vegas Aces on 16 võidu ja kaheksa kaotusega neljandal kohal.