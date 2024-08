Toobal: koondislased peavad asja tegema hingestatult, et samm edasi astuda

"Kindlasti jääb natuke kripeldama," kinnitas naiskonna peatreener Andres Toobal pärast neljapäeval Eesti eelmise juhendaja Alessandro Orefice treenitavalt Sloveenialt saadud 0:3 kaotust.

"Iisraelilt oleks võinud see punkt tulla, aga kuna ühe võistkonna eemale jäämise tõttu võib tulla väike reeglite muudatus*, kui oleme järgmisel aastal edukad ja suudame alagrupis teiseks tõusta, loetakse võib-olla ainult esimese ja teise naiskonna vahelised kohtumised. Meil on igal juhul järgmiseks aastaks motivatsioon tugev, meil on võimalus, midagi ei ole kadunud," tõdes Toobal.

Eesti võrkpallinaiskond on viimastel aastatel läbi teinud põlvkondade vahetuse ning praeguses koondises on vaid üksikud välisliigades mängivad naised.

"Selge on see, et mänguliselt peame tegema sammu edasi. Võrreldes eelmise aastaga tegime sammu tagasi, see oli teada, aga oleks tahtnud näha väikest põlemist võib-olla rohkem ja sammu edasi. Teatud mõttes tegime, aga see ei olnud piisav," tõdes Eesti peatreener.

Mida saab klubihooajal teha, et koondises tehtaks samm õiges suunas? "Iga klubi teeb oma tööd, nemad tegelevad enda resultaadiga. Loomulikult peavad mängijad ise leidma aja individuaalsete oskuste lihvimiseks, mängugraafik on eelmistel aastatel olnud naiste liigas väga tihe ja treeninguteks pole liiga palju aega jäetud. Koondislased, kellel on vähegi võimalus hommikul trennides käia, peaksid seda võimalust kasutama ja tegema asja hingestatult, et see ei oleks lihtsalt vormis hoidmine, vaid et nad tahaks teha veel sammukese edasi," sõnas Toobal.

* Kuigi Bosnia ja Hertsegoviina naiskond jõudis kaks korda järjest EM-ile ning nimetati mullu ka Bosnia aasta parimaks võistkonnaks, jätsid riigi sõjaväelised jõud naiskonna EM-valikturniirilt kõrvale. Selle tõttu võib Bosnia alaliit saada 50 000 euro suuruse trahvi ning Euroopa katusorganisatsioonilt kahe aasta pikkuse rahvusvahelistel turniiridel osalemise keelu.