Kontrollmängudes ebaõnnestunud Eesti naiskond loodab taseme tõusule

Kui Eesti meeskond võitis kontrollmängud ja on kindel soosik, siis naiskond peab võitmiseks näitama kontrollmängudega võrreldes selgelt paremat taset.

Eesti võrkpallinaiskonnal seisab ees tõsine tuleproov. Ees on selle suve kõige tähtsamad mängud. Homme kodus Iisraeliga ja 29. augustil võõrsil Sloveeniga peetakse uue EM-valiksarja avakohtumised, mis näitavad ära, kas raskuste järel suudetakse end kokku võtta ja head mängu pakkuda.

Kontrollkohtumistes võideti esmalt võõrsil Lätit, kuid siis saadi kohe ka lõunanaabritelt šokina mõjuv kaotus ja jäädi kodusplatsil kahel korral alla Soomele. Negatiivsed emotsioonid on nüüd maha raputatud ja reedel valmistuti Kalevi spordihallis kõvasti higi valades mänguks Iisraeliga.

"Trennis oleme olnud natukene ühte nägu ja mängudel võib-olla teist nägu. Need mängud raputasid meid ühtemoodi hästi, nüüd katsume kõik selle jätta sinnapaika ja enda hea mänguga edasi proovida," lausus peatreener Andres Toobal ERR-ile.

"Selge see, et vastane on hea ja tugev ja ma arvan, et meil on omad head võimalused, kui me mängime väga hästi. Tänane trenn oli hea ja loodame, et homme jätkame samas vaimus."

Enne Tallinna saabumist kontrollmängus Austria alistanud Iisraeli naiskond pole kaks aastat rahvusvahelistes sarjades osalenud ja on seetõttu üsna tundmatu vastane.

"Eile saime ka ühe video. Nad paar päeva tagasi said Austriaga mängida ja nüüd kaks ööd on siin pusimist, et mis me sellest ühest mängust välja suudame lugeda," ütles Toobal.

Koondise tänane treening möödus häälekalt, sest ühtehoidvus ja emotsionaalsus on Eesti naiskonna tugevusteks, mille toel näidata enesekindlamat ja kvaliteetsemat mängu.

"Mida vaiksemaks me jääme seal platsi peal, seda keerulisemaks meil läheb," kommenteeris peatreener. "Kui hoiame kasvõi kunstlikult seda häält ja võitlusvaimu nii platsil, kui ka platsi külje peal ning kui rahvas toob ka meid hästi mängule, siis see on üks võtmetest, mis meil on seni puudu olnud."

Eesti ja Iisraeli naiskondade mäng algab ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel kell 15.50 ning meeskonnad jätkavad kell 18.50.

Et mõlemad koondised mängivad kolmeliikmelistes alagruppides, siis oleks EM-finaalturniirile pääsme võitmiseks vaja koduplatsil kindlasti oma paremus maksma panna.